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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Экс-директор Бахчисарайского заповедника о разрушении россиянами Ханского дворца: "Есть необратимые изменения"

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Ханский дворец в Бахчисарае уничтожается руками российских оккупантов
Ханский дворец в Бахчисарае уничтожается руками российских оккупантов
Фото: wikipedia.org

Россияне фактически уничтожают Ханский дворец в Бахчисарае под видом реставрационных работ. Об этом рассказала экс-директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника Эльмира Аблялимова в интервью "Укринформу", опубликованном 12 января.

"Последняя информация, которую мы получили, свидетельствует, что необратимые изменения есть, мы теряем этот памятник. С 2017 года на объектах комплекса, а их около 20, ведутся так называемые ремонтно-реставрационные работы. Оккупанты проводят их даже там, где в этом нет нужды. В качестве примера – Дюрбе Диляры-Бикеч (усыпальница у Южных ворот Бахчисарайского ханского дворца, по легенде, там похоронена возлюбленная крымского хана Кырыма Герая. – "ГОРДОН")", – сказала она.

По совам Аблялимовой, в последнее время работы ведут в главном корпусе дворца, где на втором этаже сохранился Золотой кабинет, или Фруктовая комната, хана Кырыма Герая, где под более поздними наслоениями росписей стен достаточно хорошо сохранились ранние, вероятно, со времен Крымского ханства.

Эта часть дворца была для посетителей где-то с 2000-х годов из-за аварийного состояния.

"Первое, что сделали оккупанты, – опоясали второй этаж металлическими скобами, при этом не защитив росписи. Затем над главным корпусом был установлен огромный каркас. И последний аккорд – этой зимой снесли крышу Золотого кабинета. В то время как в это время года, когда много осадков, никакие работы вообще нельзя проводить", – рассказала Аблялимова.

Также, по ее словам, начались работы в гаремном корпусе дворца. Там среди зимы в стене проломили дверь, отверстие держат открытым.

Кроме того, россияне проводят якобы археологические исследования в Персидском дворике, которыми руководит человек без  профессионального образования и опыта в археологии, заявила экс-директор заповедника.

По словам Аблялимовой, уничтожая культурные памятники крымских татар, Россия пытается уничтожить доказательства существования народа и память о его существовании.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины высказало возмущение масштабными работами, которые проводят оккупационные власти Крыма в Ханском дворце. Ведомство обратилось в ЮНЕСКО и Международный центр изучения вопросов сохранения и восстановления культурных ценностей.

Активист, экс-глава комитета Автономной Республики Крым по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков сообщил, что во время реставрации российская компания уничтожила балки Ханского дворца. Он считает, что оккупационные власти превращают Ханский дворец в Бахчисарае в "стилизованную бутафорию", намеренно выводя его из проекта ЮНЕСКО. Главное управление Нацполиции Украины в Крыму и Севастополе открыло уголовное производство по факту разрушения Ханского дворца.

В августе 2021 года Офис генерального прокурора Украины передал в Международный уголовный суд сообщение о преступлениях против культурного наследия в оккупированном Крыму. 

Теги: Крым, культура, оккупация, Бахчисарай, Ханский дворец, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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