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Единственный способ закончить войну – предоставить Украине больше оружия – глава МИД Литвы

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Ландсбергис считает, что ФРГ может делать больше для Украины
Ландсбергис считает, что ФРГ может делать больше для Украины
Фото: EPA

Единственным способом закончить войну, которую Россия начала против Украины, является предоставление ей вооружения западными союзниками, в частности – танков.

Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 16 января в YouTube МИД Литвы, высказал министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Все еще продолжается дискуссия на Западе об окончании войны, и есть те, кто считает, что, возможно, замороженный конфликт был бы лучше, с чем я полностью не согласен... Такое мышление, по моему мнению, составляет для некоторых стран главное препятствие в предоставлении оружия, в котором нуждаются украинцы", – сказал глава МИД Литвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 января выразил надежду, что "немецкие партнеры наберутся смелости и смогут выделить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard", добавив, что Варшава "готова это сделать".

Ландсбергис считает, что ФРГ может делать больше для Украины, отметив, что многие страны раньше закупили танки немецкого производства.

"Они готовы отправить танки в Украину. Пока они не получили "зеленого света" от Берлина, и я очень надеюсь, что это может измениться, поэтому уменьшится давление на саму Германию", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы, пишет Bloomberg. Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало агентство.

Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. ФРГ о таком решении пока не объявляла.

Теги: Германия, Украина, Польша, танки, ФРГ, вооружение, военная помощь, МИД Литвы, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины, интервью, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Leopard
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