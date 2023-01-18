Единственный способ закончить войну – предоставить Украине больше оружия – глава МИД Литвы

Ландсбергис считает, что ФРГ может делать больше для Украины Фото: EPA

Такое мнение в интервью CNN, опубликованном 16 января в YouTube МИД Литвы, высказал министр иностранных дел страны Габриэлюс Ландсбергис.

"Все еще продолжается дискуссия на Западе об окончании войны, и есть те, кто считает, что, возможно, замороженный конфликт был бы лучше, с чем я полностью не согласен... Такое мышление, по моему мнению, составляет для некоторых стран главное препятствие в предоставлении оружия, в котором нуждаются украинцы", – сказал глава МИД Литвы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 16 января выразил надежду, что "немецкие партнеры наберутся смелости и смогут выделить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard", добавив, что Варшава "готова это сделать".

Ландсбергис считает, что ФРГ может делать больше для Украины, отметив, что многие страны раньше закупили танки немецкого производства.

"Они готовы отправить танки в Украину. Пока они не получили "зеленого света" от Берлина, и я очень надеюсь, что это может измениться, поэтому уменьшится давление на саму Германию", – подчеркнул глава МИД Литвы.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы, пишет Bloomberg. Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало агентство.

Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января. По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.