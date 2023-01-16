Министр обороны Великобритании ожидает, что страны, у которых есть танки Leopard, предоставят их Украине

Об этом он заявил 16 января, выступая в Палате общин, сообщает сайт правительства Британии.
Уоллес рассказал о военной помощи, которую США предоставили Украине за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года.
"США поставили тысячи зенитных и противотанковых систем, а недавно усилили эту поддержку, поставив батареи ПВО Patriot и боеприпасы, 45 отремонтированных танков Т-72Б, а также пожертвовав 50 боевых машин пехоты Bradley для оказания помощи в контрнаступлении", – отметил он.
Также британский министр обратил внимание на решение Франции передать Украине легкие танки AMX-10.
"Как бы ни был важен этот вклад сам по себе, важнее то, что он представляет собой часть международных усилий, которые в совокупности дают эффект умножения силы. Ничего из этого не происходит в одностороннем порядке. Никто не делает этого в одиночку", – подчеркнул он.
Уолллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение.
Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.
Президент РФ Владимир Путин не может победить, но "наверняка продолжит совершать это бессмысленное насилие и причинять человеческие страдания, пока его силы не будут выбиты с оборонительных позиций и изгнаны из страны", продолжил Уоллес.
"Для этого необходим новый уровень поддержки – боевая мощь, достижимая только комбинациями эскадрилий основных боевых танков, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейший глубокий высокоточный огонь, позволяющий поражать российские логистические и командные узлы на большом расстоянии. Господин спикер, мы станем первой страной, которая передаст [Украине] в дар западные основные боевые танки. И мы приведем в повышенную готовность еще одну эскадрилью наших собственных танков Challenger взамен отправленной эскадрильи. Даже когда мы дарим танки Challenger 2, я в то же время буду пересматривать количество переоборудованных Challenger 3, чтобы решить, не подсказывают ли уроки Украины, что нам нужен более мощный танковый парк", – заявил он.
Уоллес анонсировал наращивание программы модернизации британской армии – в ускоренном темпе, так, чтобы завершить ее в начале это десятилетия вместо запланированного 2030 года.
"После обсуждения с Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками есть надежда, что пример, поданный французами и нами, позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также сделать пожертвование. Я знаю, что есть ряд стран, желающих сделать то же самое. Как я уже сказал, никто не собирается делать это в одиночку", – резюмировал он.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии, пока Берлин о таком решении не объявлял.