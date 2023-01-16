Министр обороны Великобритании ожидает, что страны, у которых есть танки Leopard, предоставят их Украине

Уоллес сегодня официально объявил о предоставлении Украине британских танков и призвал другие страны последовать примеру Фото: gov.uk

Об этом он заявил 16 января, выступая в Палате общин, сообщает сайт правительства Британии.

Уоллес рассказал о военной помощи, которую США предоставили Украине за время полномасштабного вторжения РФ, начавшегося 24 февраля 2022 года.

"США поставили тысячи зенитных и противотанковых систем, а недавно усилили эту поддержку, поставив батареи ПВО Patriot и боеприпасы, 45 отремонтированных танков Т-72Б, а также пожертвовав 50 боевых машин пехоты Bradley для оказания помощи в контрнаступлении", – отметил он.

Также британский министр обратил внимание на решение Франции передать Украине легкие танки AMX-10.

"Как бы ни был важен этот вклад сам по себе, важнее то, что он представляет собой часть международных усилий, которые в совокупности дают эффект умножения силы. Ничего из этого не происходит в одностороннем порядке. Никто не делает этого в одиночку", – подчеркнул он.

Уолллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение.

Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.

Президент РФ Владимир Путин не может победить, но "наверняка продолжит совершать это бессмысленное насилие и причинять человеческие страдания, пока его силы не будут выбиты с оборонительных позиций и изгнаны из страны", продолжил Уоллес.

"Для этого необходим новый уровень поддержки – боевая мощь, достижимая только комбинациями эскадрилий основных боевых танков, действующих вместе с дивизионными артиллерийскими группами, и дальнейший глубокий высокоточный огонь, позволяющий поражать российские логистические и командные узлы на большом расстоянии. Господин спикер, мы станем первой страной, которая передаст [Украине] в дар западные основные боевые танки. И мы приведем в повышенную готовность еще одну эскадрилью наших собственных танков Challenger взамен отправленной эскадрильи. Даже когда мы дарим танки Challenger 2, я в то же время буду пересматривать количество переоборудованных Challenger 3, чтобы решить, не подсказывают ли уроки Украины, что нам нужен более мощный танковый парк", – заявил он.

Уоллес анонсировал наращивание программы модернизации британской армии – в ускоренном темпе, так, чтобы завершить ее в начале это десятилетия вместо запланированного 2030 года.

"После обсуждения с Соединенными Штатами и нашими европейскими союзниками есть надежда, что пример, поданный французами и нами, позволит тем странам, у которых есть танки Leopard, также сделать пожертвование. Я знаю, что есть ряд стран, желающих сделать то же самое. Как я уже сказал, никто не собирается делать это в одиночку", – резюмировал он.