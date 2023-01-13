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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Цель – собрать танковую бригаду. Это для начала". В МИД заявили, что пять стран готовы передать Украине Leopard

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Leopard это танк, который массово изготавливался в Европе в течение десятилетий, отметил Кулеба
Leopard – это танк, который массово изготавливался в Европе в течение десятилетий, отметил Кулеба 
Фото: EPA

Кроме Польши и Финляндии, еще три страны готовы передать Украине немецкие танки Leopard.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись разговора опубликована в Instagram главы МИД Украины.

"Мы уже имеем пять стран, готовых передавать, но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией", – сказал Кулеба.

По его словам, решение правительства Польши предоставить Украине роту танков Leopard побудило другие страны, которые до этого "сидели тихо и говорили шепотом нам о готовности передать танки", также заявлять о своей готовности их поставить.

"Наша цель… собрать танковую бригаду из Leopard. Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который массово изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять", – отметил Кулеба.

В танковой бригаде ВСУ – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. Таким образом, в танковой бригаде должно быть более 90 танков.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

7 декабря 2022 года глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что США одобряют поставки немецких танков Leopard 2 Украине и призывают к этому Германию.

Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.

11 января 2023 года президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставят Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки – от других стран.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении, отметил он.

11 января Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.

Германия не должна "стоять на пути других стран", принимающих решения о военной поддержке Украины, вне зависимости от того, какое решение примет ФРГ, заявил 12 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Теги: Германия, Украина, Польша, МИД Украины, танки, ФРГ, Финляндия, вооружение, военная помощь, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Leopard
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