"Цель – собрать танковую бригаду. Это для начала". В МИД заявили, что пять стран готовы передать Украине Leopard

Leopard – это танк, который массово изготавливался в Европе в течение десятилетий, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Карпьяком сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Видеозапись разговора опубликована в Instagram главы МИД Украины.

"Мы уже имеем пять стран, готовых передавать, но которые ожидают окончательного решения вопроса с Германией", – сказал Кулеба.

По его словам, решение правительства Польши предоставить Украине роту танков Leopard побудило другие страны, которые до этого "сидели тихо и говорили шепотом нам о готовности передать танки", также заявлять о своей готовности их поставить.

"Наша цель… собрать танковую бригаду из Leopard. Это для начала. Почему Leopard? Потому что это танк, который массово изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять", – отметил Кулеба.

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В танковой бригаде ВСУ – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. Таким образом, в танковой бригаде должно быть более 90 танков.