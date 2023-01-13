США поддерживают инициативу других государств передать Украине танки – Пентагон

"Мы всецело поддерживаем любые виды защиты, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", – сказал он.

В то же время, по словам Райдера, учитывается обеспечение возможности тренировать украинских военных на новых танках и обслуживать эту технику.

"Конечно, мы поддерживаем любые возможности, которые дадут украинцам преимущество на поле боя", – добавил спикер.

На вопрос о возможности предоставления Украине американских танков Abrams Райдер ответил, что пока ему нечего объявить.

"Мы собираемся продолжить обсуждение того, что мы можем сделать, чтобы наилучшим образом помочь Украине", – сказал он.