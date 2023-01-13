ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

США поддерживают инициативу других государств передать Украине танки – Пентагон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
О готовности передать Украине танки сообщали несколько стран
О готовности передать Украине танки сообщали несколько стран
Фото: EPA

США поддерживают заявления союзников, которые объявили о готовности предоставить Украине танки западного образца. Об этом сказал спикер минобороны США Пэт Райдер 12 января на брифинге, текстовая версия которого опубликована пресс-службой Пентагона.

"Мы всецело поддерживаем любые виды защиты, которые наши международные союзники и партнеры могут предоставить Украине, включая танки", – сказал он.

В то же время, по словам Райдера, учитывается обеспечение возможности тренировать украинских военных на новых танках и обслуживать эту технику.

"Конечно, мы поддерживаем любые возможности, которые дадут украинцам преимущество на поле боя", – добавил спикер.

На вопрос о возможности предоставления Украине американских танков Abrams Райдер ответил, что пока ему нечего объявить. 

"Мы собираемся продолжить обсуждение того, что мы можем сделать, чтобы наилучшим образом помочь Украине", – сказал он.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

7 декабря глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман сообщала, что США одобряют поставки немецких танков Leopard 2 Украине и призывают к этому Германию.

Leopard 2 – немецкий основной танк. По данным "Немецкой волны", на вооружении бундесвера находится около 300 Leopard 2 последней модификации A7, но не все на ходу.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша.

Сколько именно танков предоставят Варшава и другие участники коалиции, Дуда не уточнил. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. Из цитаты, которую приводит агентство PAP, следует, что Украина получит роту Leopard от Польши, такие же танки – от других стран (о готовности предоставить Киеву танки Leopard заявляли власти Финляндии и Германии, которая их производит).

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard 2. Целью Польши является то, чтобы Украина себя защитила, а для этого она нуждается в вооружении, отметил он.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Пентагон, танки, война России против Украины, Пэт Райдер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
"Красивое все". Loboda засветила рельеф груди под облегающей майкой
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
  ТНМК презентовали анимационный блокбастер о минной безопасности "Дивись, куди йдеш". Видео
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
"О боже мой! Просто чудесно!", "Секси". 27-летняя Бех-Романчук показала ягодицы на пляже
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Новая возлюбленная бывшего мужа Ани Лорак прогулялась с его дочерью
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
Тина Кароль показала фото без одежды и белья
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
В госпитале умерла дочь Элвиса Пресли. 54-летняя певица пережила своего сына, который покончил жизнь самоубийством, на два с половиной года
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
Дорофеева показала фото со свидания с Кацуриным
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
49-летняя Клум снялась в прозрачной блузке
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
35-летняя Никитюк показала букет от тайного поклонника
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter СМИ
Маск удалил своего родного брата из друзей в Twitter – СМИ
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
Дочь Ани Лорак покатала на миниавтомобиле отца, его новую возлюбленную и ее дочь
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Не хочу цветов или ценных подарков". Огневич в свой день рождения сделала заявление
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
"Просто секс, и точка", "Красивые ножки". Сопонару подняла ногу перед камерой
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
Украинцы в сети обратились к исполнителю роли Капитана Америки, которого озвучил раненый на фронте актер Линартович
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"Чтобы люди могли посмеяться". Скандальные мемуары принца Гарри разместили на витрине рядом с книгой "Как убить свою семью". Фото
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
"В такой весовой категории я еще не была ни разу в жизни". Jerry Heil показала тренировку после травмы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
27-летняя Бех-Романчук сделала селфи в трусах (191575)
2
"Такое чувство, что он сказал матом". В сети обсуждают пляжное видео Ани Лорак с мужчиной (150509)
3
"Думаешь, я буду говорить "какая классная песня", хотя песня – говно". Ефросинина высказалась об украинской певице (149705)
4
Как выглядят Рианна и Loboda в одинаковых платьях (73042)
5
"Люблю эту жопу, которая меня сильно раздражает". MamaRika призналась, что не поздравила мужа с годовщиной их отношений (56694)
6
"Пусть она теперь с этим живет". Полякова рассказала, что написала Ани Лорак после ее концерта в Одессе (45698)
7
Зибров рассказал, почему не жалеет о разводе с первой женой (44344)
8
48-летняя экс-жена Кличко снялась в халате. Фото (41447)
 
 
 
 