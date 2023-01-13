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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция планирует поставить в Украину танки AMX-10 RC в течение двух месяцев

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Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC 4 января
Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC 4 января
Фото: defense.gouv.fr

Франция надеется поставить Украине легкие боевые танки AMX-10 RC в течение двух месяцев. Об этом заявил 13 января министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, говорится в коммюнике французского ведомства.

В заявлении содержалось краткое изложение телефонного разговора, состоявшегося 12 января с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Министры обсудили поставку Украине боевых машин французского производства AMX-10 RC, о чем принципиально договорились президент [Франции Эммануэль] Макрон в разговоре с президентом [Украины Владимиром] Зеленским 4 января, в течение двух месяцев", – говорится в сообщении. 

Также министры обсудили организацию быстрого обучения для украинских операторов машин.

Контекст:

4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Франция, война, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Себастьян Лекорню
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