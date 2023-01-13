Франция планирует поставить в Украину танки AMX-10 RC в течение двух месяцев

В заявлении содержалось краткое изложение телефонного разговора, состоявшегося 12 января с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Министры обсудили поставку Украине боевых машин французского производства AMX-10 RC, о чем принципиально договорились президент [Франции Эммануэль] Макрон в разговоре с президентом [Украины Владимиром] Зеленским 4 января, в течение двух месяцев", – говорится в сообщении.

Также министры обсудили организацию быстрого обучения для украинских операторов машин.

Le ministre des Armées, @SebLecornu, s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien * , au sujet de la livraison des AMX 10-RC.

Pour en savoir plus * #NotreDéfense pic.twitter.com/bURS4VhIaZ — Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 13, 2023