Франция планирует поставить в Украину танки AMX-10 RC в течение двух месяцев

В заявлении содержалось краткое изложение телефонного разговора, состоявшегося 12 января с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
"Министры обсудили поставку Украине боевых машин французского производства AMX-10 RC, о чем принципиально договорились президент [Франции Эммануэль] Макрон в разговоре с президентом [Украины Владимиром] Зеленским 4 января, в течение двух месяцев", – говорится в сообщении.
Также министры обсудили организацию быстрого обучения для украинских операторов машин.
Le ministre des Armées, @SebLecornu, s'est entretenu par téléphone hier avec son homologue @oleksiireznikov, ministre de la Défense ukrainien * , au sujet de la livraison des AMX 10-RC.— Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 13, 2023
Pour en savoir plus * #NotreDéfense pic.twitter.com/bURS4VhIaZ
4 января президент Франции Эммануэль Макрон объявил о предоставлении Украине колесных танков AMX-10 RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).