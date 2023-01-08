Италия и Франция обсуждают отправку систем ПВО Украине – глава МИД

Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал в интервью Corriere della Sera, которое вышло 7 января.
Журналисты отметили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 5 января провел телефонный разговор с Франческо Тало – советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони – и, "возможно, просил ускорить" отправку Украине военной помощи (в релизе Белого дома об этом нет информации).
Таяни, реагируя на эти слова, сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально", но разговора о вооружении не было.
Италия обсуждает с Францией "совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", добавил он.
Других деталей Таяни не привел.
В конце декабря переговоры по телефону провели президент Украины Владимир Зеленский и Мелони. Зеленский по итогам разговора сообщил, что они обсуждали в том числе предоставление Украине систем ПВО. Он ожидает, что благодаря помощи от Италии Украина сможет усилить защиту своего неба.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.