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Италия и Франция обсуждают отправку систем ПВО Украине – глава МИД

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Таяни сказал, что шестой пакет военной помощи Италии Украине еще не доработан
Таяни сказал, что шестой пакет военной помощи Италии Украине еще не доработан
Фото: ЕРА

Правительство Италии еще работает над шестым пакетом оборонной помощи Украине, его отправят после того, как об этом будет проинформирован итальянский парламент.

Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал в интервью Corriere della Sera, которое вышло 7 января.

Журналисты отметили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 5 января провел телефонный разговор с Франческо Тало – советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони – и, "возможно, просил ускорить" отправку Украине военной помощи (в релизе Белого дома об этом нет информации).

Таяни, реагируя на эти слова, сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально", но разговора о вооружении не было.

Италия обсуждает с Францией "совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", добавил он.

Других деталей Таяни не привел.

В конце декабря переговоры по телефону провели президент Украины Владимир Зеленский и Мелони. Зеленский по итогам разговора сообщил, что они обсуждали в том числе предоставление Украине систем ПВО. Он ожидает, что благодаря помощи от Италии Украина сможет усилить защиту своего неба.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Франция, Италия, ПВО, военная помощь, война России против Украины, Антонио Таяни, Джейк Салливан
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