Италия и Франция обсуждают отправку систем ПВО Украине – глава МИД

Таяни сказал, что шестой пакет военной помощи Италии Украине еще не доработан Фото: ЕРА

Об этом министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал в интервью Corriere della Sera, которое вышло 7 января.

Журналисты отметили, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан 5 января провел телефонный разговор с Франческо Тало – советником премьер-министра Италии Джорджи Мелони – и, "возможно, просил ускорить" отправку Украине военной помощи (в релизе Белого дома об этом нет информации).

Таяни, реагируя на эти слова, сказал, что "переговоры с Вашингтоном идут постоянно и нормально", но разговора о вооружении не было.

Италия обсуждает с Францией "совершенствование с технической точки зрения отправки систем ПВО, основанных на совместных технологиях Рима и Парижа", добавил он.

Других деталей Таяни не привел.

В конце декабря переговоры по телефону провели президент Украины Владимир Зеленский и Мелони. Зеленский по итогам разговора сообщил, что они обсуждали в том числе предоставление Украине систем ПВО. Он ожидает, что благодаря помощи от Италии Украина сможет усилить защиту своего неба.