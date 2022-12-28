Зеленский ожидает, что благодаря помощи Италии Украина сможет усилить защиту своего неба

Зеленский: Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги Фото: president.gov.ua

Зеленский провел во вторник переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам беседы он сообщил, что среди тем обсуждения были предоставление Украине систем ПВО, а также формула мира.

Пресс-служба Мелони назвала разговор "сердечным" и проинформировала, что премьер Италии подтвердила намерение посетить Украину и пригласила Зеленского в Рим.

Зеленский в обращении отметил, что поблагодарил Мелони за уже предоставленную и новую помощь Украине.

"Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги. Я верю, что итальянская поддержка позволит укрепить защиту украинского неба. Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", – добавил он.