Зеленский ожидает, что благодаря помощи Италии Украина сможет усилить защиту своего неба

Зеленский провел во вторник переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам беседы он сообщил, что среди тем обсуждения были предоставление Украине систем ПВО, а также формула мира.
Пресс-служба Мелони назвала разговор "сердечным" и проинформировала, что премьер Италии подтвердила намерение посетить Украину и пригласила Зеленского в Рим.
Зеленский в обращении отметил, что поблагодарил Мелони за уже предоставленную и новую помощь Украине.
"Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги. Я верю, что итальянская поддержка позволит укрепить защиту украинского неба. Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", – добавил он.
Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.
Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.
По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.