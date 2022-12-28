ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский ожидает, что благодаря помощи Италии Украина сможет усилить защиту своего неба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги
Зеленский: Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что благодаря помощи от Италии Украина сможет усилить защиту своего неба. Об этом он заявил в вечернем обращении, опубликованном на сайте главы государства 27 декабря.

Зеленский провел во вторник переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. По итогам беседы он сообщил, что среди тем обсуждения были предоставление Украине систем ПВО, а также формула мира.

Пресс-служба Мелони назвала разговор "сердечным" и проинформировала, что премьер Италии подтвердила намерение посетить Украину и пригласила Зеленского в Рим

Зеленский в обращении отметил, что поблагодарил Мелони за уже предоставленную и новую помощь Украине. 

"Госпожа Мелони сообщила, что сейчас на рассмотрении вопрос о ПВО для Украины, и мы скоординировали наши шаги. Я верю, что итальянская поддержка позволит укрепить защиту украинского неба. Конечно, обсудили и наши дипломатические планы на ближайшие месяцы. А также зимние угрозы, которые мы, я уверен, преодолеем вместе", – добавил он.

Контекст:

Военную помощь Украине в связи с войной, которую против страны развязала Россия, предоставляет ряд стран.

Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует. В октябре сообщалось о выделении Украине пятого пакета военной помощи.

По итогам выборов, прошедших 25 сентября, в конце октября в Италии сменилось правительство. Мелони после вступления в должность премьера поддерживает Украину и выступает за продолжение поставок военной помощи стране.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Италия, ПВО, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Джорджа Мелони
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Все, что было до, – была не любовь". 44-летня Маляр рассказала о знакомстве с будущим мужем, которого встретила в 27 лет
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
"Вот она – цена победы", "Такая стройная в жизни". Дзюдоистка Белодед сняла на видео часть своей тренировки
Мустафа Найем показал фото с младшими братом и сестрой
Мустафа Найем показал фото с младшими братом и сестрой
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Как эстетично". Дорофеева сделала селфи, сидя перед зеркалом в одном свитере и носках
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
"Спустилась в укрытие и там прожила несколько недель". Маляр рассказала, как узнала о нападении РФ на Украину
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
  "Актуальна в наше время". Зибров записал новое видео на песню "Новорічна ніч", которой уже более 25 лет. Режиссером стала его дочь
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Ох, есть такие новости!" Пес Патрон побывал на задании и анонсировал "очень-очень замечательные" известия
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Сексуальность аж прет через фото", "Держите меня семеро". Квиткова устроила фотосессию в боди
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"Всегда был габаритным и много ел". Салем показал, как выглядел, когда ему было два года
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"В превращении мерзавца в тирана срабатывали одни и те же пороки". В Киеве показали антифашистский спектакль по пьесе Брехта. Фото
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Ай, какая красивая!" Никитюк снялась в лифте и рассказала о новых привычках в связи с отключениями света
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
"Просто лучшая", "Королева". Мосс показала свои фото без бюстгальтера
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
Жена 56-летнего Павлика показала фото с ним, сделанное, когда ей было 11 лет
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
"Главное – заказать билеты в Ялту". Супруга Кошевого отреагировала на новый пост Ермака
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
  Netflix опубликовал в свободном доступе интервью Зеленского Леттерману. Видео
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
"Мам, а у нас еще есть конфеты или только с похорон остались?" Кошмал рассказала, что пообещала сделать вместе с сыном после победы
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Профукала семью и Родину". Ани Лорак заявила о желании воссоединиться с семьей (174003)
2
"Развелись", "Обручального кольца нет". Каменских на рождественском фото снялась без мужа (161494)
3
18-летняя дочь Константина Меладзе показала редкое фото со своей 46-летней матерью (40657)
4
"Поженились?", "Единственный мужчина, который любил Иру". Билык в обнимку с Коляденко засветила обручальное кольцо. Видео (37003)
5
"Давайте угадаем, как долго продлятся эти отношения", "Красивая пара". Бывший жених Лопес показал свою новую избранницу – фитнес-модель (32201)
6
"Я бы ложилась с ним и представляла, как он ласкал другую". Экс-жена Остапчука высказалась после того, как стало известно о его новой девушке (31607)
7
"Зрелище исключительно мерзкое". Невзоров высмеял восхваляющую Россию Долину (27351)
8
"Очень мило и уютно". Ефросинина показала, как украсила свой дом к Рождеству (24775)
 
 
 
 