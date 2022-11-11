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Премьер Италии заявила генсеку НАТО о полной поддержке Украины

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Джорджа Мелони поговорила с Йенсом Столтенбергом об Украине
Джорджа Мелони поговорила с Йенсом Столтенбергом об Украине
Фото: EPA

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу о "твердой приверженности" Италии Альянсу и усилиям по прекращению российского вторжения в Украину. Об этом 11 ноября сообщает AP.

"Учитывая нашу сегодняшнюю главную задачу, Италия решительно поддерживает территориальную целостность, суверенитет и свободу Украины", — сказала Мелони.

По ее словам, политическая сплоченность НАТО и полная приверженность поддержке Украины – это лучший ответ на российскую агрессию, который могут дать союзники по НАТО.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Италия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Она оказывает военную помощь Украине, но списки поставок не публикует.

22 июня Сенат Италии большинством голосов одобрил резолюцию с призывом продлить помощь Украине в ее войне против России, сообщило Corriere della Sera. 27 июля парламентский комитет по безопасности Италии (Copasir) одобрил указ министерства обороны страны о передаче четвертого пакета военной помощи Украине, сообщило издание Fatto Quotidiano. В его состав входят военная техника и оборудование.

Теги: НАТО, Италия, Йенс Столтенберг, война России против Украины, Джорджа Мелони
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