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Столтенберг сказал, где и когда будет проходить следующий саммит НАТО

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По словам генсека НАТО, связь между Европой и Северной Америкой по-прежнему имеет важное значение
По словам генсека НАТО, связь между Европой и Северной Америкой по-прежнему имеет важное значение
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что следующая встреча глав государств и правительств стран НАТО состоится в Вильнюсе (Литва) 11–12 июля 2023 года. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Альянса.

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины",  процитировала Столтенберга пресс-служба НАТО.

По его словам, трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО по-прежнему имеет "важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".

Также генсек НАТО поблагодарил Литву за проведение будущего саммита, отметив, что Литва является жизненно важным союзником НАТО.

Контекст:

Предыдущий саммит НАТО проходил с 28-го по 30 июня 2022 года в Мадриде (Испания), где лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".

Теги: Украина, НАТО, Литва, Йенс Столтенберг, оборона, Вильнюс, саммит, Европа, безопасность, расходы, саммит НАТО, будущее
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