Столтенберг сказал, где и когда будет проходить следующий саммит НАТО

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", – процитировала Столтенберга пресс-служба НАТО.
По его словам, трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО по-прежнему имеет "важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".
Также генсек НАТО поблагодарил Литву за проведение будущего саммита, отметив, что Литва является жизненно важным союзником НАТО.
Предыдущий саммит НАТО проходил с 28-го по 30 июня 2022 года в Мадриде (Испания), где лидеры Альянса утвердили новую стратегическую концепцию, в которой говорится, что Россия представляет "самую значительную и прямую угрозу" безопасности НАТО, а "сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства".