Столтенберг сказал, где и когда будет проходить следующий саммит НАТО

По словам генсека НАТО, связь между Европой и Северной Америкой по-прежнему имеет важное значение Фото: EPA

"Мы сталкиваемся с самой сложной и непредсказуемой средой безопасности со времен холодной войны. Встреча в Вильнюсе предоставит главам государств и правительств стран НАТО возможность согласовать дальнейшие шаги по укреплению нашего сдерживания и обороны и рассмотреть вопрос о значительном увеличении расходов на оборону, а также продолжить нашу поддержку Украины", – процитировала Столтенберга пресс-служба НАТО.

По его словам, трансатлантическая связь между Европой и Северной Америкой в рамках НАТО по-прежнему имеет "важное значение для безопасности нашего миллиарда граждан".

Также генсек НАТО поблагодарил Литву за проведение будущего саммита, отметив, что Литва является жизненно важным союзником НАТО.