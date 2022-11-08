Истребители НАТО дважды в неделю взлетали над Балтикой для перехвата российских самолетов

3 ноября самолеты авиаотряда воздушной полиции НАТО в странах Балтии были подняты в воздух для перехвата одного Ил-78, летевшего из Калининградской области в международное воздушное пространство, а затем на материковую часть Российской Федерации. Его бортовой транспондер был включен, экипаж не имел заранее оформленного плана полета, но поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

4 ноября истребитель НАТО перехватил еще один Ил-76, летевший с материковой части России в Калининград через международное воздушное пространство, с выключенным бортовым транспондером, без плана полета, но поддерживая радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.