ГОРДОН
 
 
МИР

Истребители НАТО дважды в неделю взлетали над Балтикой для перехвата российских самолетов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
3-го и 4 ноября истребители НАТО перехватывали российские самолеты
3-го и 4 ноября истребители НАТО перехватывали российские самолеты
Фото: depositphotos.com

Истребители НАТО на прошлой неделе дважды поднялись на перехват российских самолетов, которые нарушили правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщило 7 ноября министерство обороны Литвы.

3 ноября самолеты авиаотряда воздушной полиции НАТО в странах Балтии были подняты в воздух для перехвата одного Ил-78, летевшего из Калининградской области в международное воздушное пространство, а затем на материковую часть Российской Федерации. Его бортовой транспондер был включен, экипаж не имел заранее оформленного плана полета, но поддерживал радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

4 ноября истребитель НАТО перехватил еще один Ил-76, летевший с материковой части России в Калининград через международное воздушное пространство, с выключенным бортовым транспондером, без плана полета, но поддерживая радиосвязь с региональным центром управления воздушным движением.

Контекст:

В 2021 году истребители НАТО совершили около 370 взлетов над Европой, в основном для проверки самолетов, летающих без предупреждения в воздушном пространстве союзников. Около 80% всех вылетов – 290 – были вызваны полетами российской военной авиации.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, НАТО, Литва, Балтийское море, истребители, Ил-76
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
"Мир должен остановить российский террор". Крус раскритиковали после слов о детях Африки, которые страдают от голода из-за войны в Украине
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
Бывшая жена боксера Узелкова призналась, как решилась на разрыв абьюзивных отношений
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
"Твоей Музе я передам, чтобы обнимала тебя крепко-крепко". Жена Бабкина публично обратилась к нему в день рождения
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
Горбунов с Цибульской рассказали, что делают украинцы, когда им выключают свет
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
"Моя мама будет счастлива". Журнал People назвал самого сексуального мужчину года
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
Леньо: Войны не надо бояться. Надо стать ее участником. Фронтов много: культурный, экономический. И на этих фронтах должны быть победители
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
"Туда не идут за деньгами". Парамедик Пташка заявила, что ей стыдно за тех, кто интересуется зарплатами украинских защитников
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
Демин рассказал, каким должен быть идеальный вес Дорофеевой, которая сейчас весит 49 кг
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Проголосовавшая сама за себя Тина Кароль возмутилась результатами голосования за судей украинского нацотбора
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Суррогатная мать родила ребенка бисексуальной звезде "Девичника в Вегасе"
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
Как приготовить блины, которые жарятся сразу с начинкой. Рецепт от украинского кулинарного блогера
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
"Горячая женщина", "Богиня". 56-летняя Хайек восхитила сеть новым образом. Фото
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Стало известно, кто проведет следующий "Оскар"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
Пережил Шатунова на четыре месяца. Умер основатель группы "Ласковый май"
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
"Мы резиденты Испании и не являемся соучастниками преступлений РФ". Панин с дочкой получили американские визы
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
43-летний актер "Дизель Шоу" Сморигин сдал экзамен по украинскому языку для получения гражданства (154966)
2
Арестович показал комментарий, который оставил ему шестилетний сын от имени матери (128409)
3
Украинец, который за 11 млн грн купил у Данилко автомобиль Фредди Меркьюри, ранее приобрел микрофон с логотипом "Евровидение 2022" у Kalush Orchestra (94290)
4
"Тает во рту". Как приготовить торт "Рафаэлло" без выпечки. Бюджетный вариант от украинского кулинарного эксперта (72727)
5
Как за пять минут приготовить картофель в микроволновке. Рецепт от фитнес-тренера Аниты Луценко (49298)
6
Экс-жена Кличко приспустила нижнее белье и снялась босиком. Фото (45599)
7
"Улыбайся, даже если сердце болит, даже если все рушится". 48-летняя экс-супруга Кличко после развода снялась без белья и одежды (43146)
8
"Больно, когда любимый предает". В сети поддержали Grosu, которая после отъезда бойфренда Полянского в РФ рассказала о своих чувствах (35463)
 
 
 
 