Частный самолет нарушил авиапространство четырех стран Европы. На перехват поднимали шесть истребителей

По данным минобороны Румынии, самолет с двумя людьми на борту вылетел из Венгрии (район Дебрецена) около 17.30 без согласованного плана полета и не включив опознавательное оборудование (транспондер). Через восемь минут его перехватили два истребителя JAS 39 Gripen ВВС Венгрии.

В 17.49 самолет вошел в воздушное пространство Румынии, где его полет сначала сопровождали два F-16 ВВС США, базирующиеся на авиабазе в Фетешти, а впоследствии – пара F-16 румынских ВВС.

"Пилот не отвечал на запросы по радио и на визуальные сигналы, передаваемые военными перехватчиками в соответствии с действующими международными правилами", – утверждают в румынском оборонном ведомстве. Там добавили, что самолет-нарушитель "не демонстрировал враждебного или опасного поведения".

Покинув небо над Румынией, неопознанный борт около двух минут летел над Сербией, после чего пересек воздушное пространство Болгарии.

"Болгарские власти в настоящее время исследуют район, где цель была замечена в последний раз, чтобы идентифицировать самолет и выяснить детали", – резюмировали в минобороны Румынии.