Частный самолет нарушил авиапространство четырех стран Европы. На перехват поднимали шесть истребителей

По данным минобороны Румынии, самолет с двумя людьми на борту вылетел из Венгрии (район Дебрецена) около 17.30 без согласованного плана полета и не включив опознавательное оборудование (транспондер). Через восемь минут его перехватили два истребителя JAS 39 Gripen ВВС Венгрии.
В 17.49 самолет вошел в воздушное пространство Румынии, где его полет сначала сопровождали два F-16 ВВС США, базирующиеся на авиабазе в Фетешти, а впоследствии – пара F-16 румынских ВВС.
"Пилот не отвечал на запросы по радио и на визуальные сигналы, передаваемые военными перехватчиками в соответствии с действующими международными правилами", – утверждают в румынском оборонном ведомстве. Там добавили, что самолет-нарушитель "не демонстрировал враждебного или опасного поведения".
Покинув небо над Румынией, неопознанный борт около двух минут летел над Сербией, после чего пересек воздушное пространство Болгарии.
"Болгарские власти в настоящее время исследуют район, где цель была замечена в последний раз, чтобы идентифицировать самолет и выяснить детали", – резюмировали в минобороны Румынии.
Компания Beechcraft производит две линейки двухмоторных самолетов – Baron (вместимостью шесть пассажиров) и King Air (от девяти до 11 пассажиров). Самолет какой модели стал участником инцидента, минобороны Румынии не уточняет.
В связи с вторжением России в Украину силы НАТО в Европе, в том числе ВВС и ПВО, приведены в повышенную боевую готовность. Так, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 8 марта заявил, что на восточном фланге Альянса в повышенной боеготовности находятся 130 боевых самолетов.
О переброске шести американских F-16 на базу Фетешти (Румыния) Defence blog сообщал 5 мая.