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В США из-за пролета частного самолета были эвакуированы Байден и его жена

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Эвакуация была кратковременной
Эвакуация была кратковременной
Фото: ЕРА (архив)

Из-за появления небольшого частного самолета возле дома, где отдыхал с женой президент США Джо Байден, президентскую чету эвакуировали в качестве предосторожности. Об этом 4 июня сообщает Associated Press со ссылкой на Секретную службу и Белый дом.

Инцидент произошел в 120 километрах от Вашингтона, на пляже Рехобот-Бич на Атлантическом побережье штата Делавэр.

В ограниченное воздушное пространство (это называют стандартной практикой) в этом районе самолет залетел по ошибке, в связи с чем была проведена кратковременная эвакуации президента и первой леди.

Впоследствии Байден и его жена вернулись в дом. Им ничего не угрожало, подчеркнули в Белом доме.

По данным агентства, сейчас следователи выясняют, почему самолет попал в зону действия ограничений и почему его пилот "не был на надлежащем радиоканале и не следовал опубликованным указаниям".

О бесполетной зоне в радиусе 10 миль (около 17 км) вокруг пляжного городка спецслужбы сообщали в начале недели, пишет Associated Press.

Теги: США, Джо Байден, самолет, Вашингтон, эвакуация, воздушное пространство, спецслужбы, президент, отдых, следователь, пилот, Делавэр, жена, дом
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