У Байдена самый низкий рейтинг после выборов, его поддерживают чуть более трети американцев – опрос

По данным опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена, эта цифра выросла на шесть пунктов (с 42% на прошлой неделе).
Поддержка президента США в его собственной партии упала до 72% с 76%. Среди республиканцев только 10% одобряют его работу.
Агентство пишет, что уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50%. Причины этого – инфляция и рост цен на топливо, которые начались еще во время пандемии и усугубились после полномасштабного вторжения России в Украину.
Reuters называет такое падение рейтинга рискованным перед промежуточными выборами в Конгресс. Они состоятся 8 ноября, и Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате.
С другой стороны, рейтинг Байдена остается выше минимума у его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения достиг дна в 33% в декабре 2017 года.
Совместный опрос Ipsos Group S.A. проводится онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 человек, в том числе 456 демократов и 358 республиканцев. Допустимый уровень погрешности составляет 4%.
Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии.
Байден планирует повторно выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он заявил 25 марта 2021года в Вашингтоне на своей первой после инаугурации пресс-конференции. "Да, я надеюсь выставить свою кандидатуру на переизбрание", – ответил Байден на вопрос журналиста.