ГОРДОН
 
 
МИР

У Байдена самый низкий рейтинг после выборов, его поддерживают чуть более трети американцев – опрос

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50% Reuters
Уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50% – Reuters
Фото: ЕРА

Рейтинг популярности президента США Джо Байдена снизился на этой неделе до 36%, это наихудший показатель за время его президентства. Об этом 25 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на социологический опрос, проведенный компанией Ipsos Group S.A.

По данным опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена, эта цифра выросла на шесть пунктов (с 42% на прошлой неделе).

Поддержка президента США в его собственной партии упала до 72% с 76%. Среди республиканцев только 10% одобряют его работу.

Агентство пишет, что уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50%. Причины этого – инфляция и рост цен на топливо, которые начались еще во время пандемии и усугубились после полномасштабного вторжения России в Украину.

Reuters называет такое падение рейтинга рискованным перед промежуточными выборами в Конгресс. Они состоятся 8 ноября, и Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате.

С другой стороны, рейтинг Байдена остается выше минимума у его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения достиг дна в 33% в декабре 2017 года.

Совместный опрос Ipsos Group S.A. проводится онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 человек, в том числе 456 демократов и 358 республиканцев. Допустимый уровень погрешности составляет 4%.

Контекст:

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а его соперник, действующий президент США Дональд Трамп – 232. После голосования коллегии выборщиков Байден призвал американцев к единству и заявил о торжестве демократии. 

Байден планирует повторно выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Об этом он заявил 25 марта 2021года в Вашингтоне на своей первой после инаугурации пресс-конференции. "Да, я надеюсь выставить свою кандидатуру на переизбрание", – ответил Байден на вопрос журналиста.

Теги: США, рейтинг, Джо Байден, соцопрос, Конгресс США, Республиканская партия, Демократическая партия, Reuters
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" публицист Гельман
Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" – публицист Гельман
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Классика военного положения ногтей". Каминская показала, каким стал ее маникюр в эмиграции
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Мы должны быть готовы встретить врага в своем дворе". Хименес-Браво взял в руки оружие
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
"Потеряла литры крови". Plus size модель Грэм рассказала, как едва не умерла во время домашних родов
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
Мадонна показала, как сейчас выглядят все ее приемные дети
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
"Какими же мы были счастливыми". Вера Брежнева высказалась о жизни до войны
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Пили воду из батарей, ели кусок сала три дня". Цимбалюк рассказал, как его родственники жили в оккупированном Мариуполе
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
  "Я – воин на сцене. Вот там я боеспособен". Выступающий за границей в поддержку Украины Дорн рассказал, в какой стране живут его жена и дети
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
Melovin с коллегами за два концерта в Германии собрал на авто для ВСУ
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  Анатолий Анатолич, который после начала войны переехал во Францию, рассказал о своей зарплате
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
  "Болезненная тема". Мишина высказалась об отношениях с близкими родственниками в аннексированном РФ Крыму
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Счастлив их обнять!" Андрей Шевченко показал встречу с матерью, сестрой и племянницей в Италии
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
"Мы не были готовы к такому коварному вторжению дурного соседа". Осадчая показала селфи, которое сделала утром в первый день войны
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
  "Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами"
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
Актриса студии "Квартал 95" Саливанчук поделилась оригинальным рецептом приготовления спагетти
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Дура дурой". Melovin публично оскорбил Федишин и заявил, что она поддерживала "оппозиционную партию" (46324)
2
Пугачева высказалась о разводе с Галкиным и рассказала, когда вернется в РФ (40769)
3
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (34367)
4
Арестович о зяте Путина Игоре Зеленском: Вдруг они сына захотят в честь деда назвать? Владимир Зеленский – как-то неловко. Вот так это догоняет (30849)
5
Новая пассия экс-супруга Ани Лорак в декольтированном топе снялась в его объятиях (25351)
6
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (21323)
7
"В ближайшие несколько лет будем здесь, оставив в Киеве дом, авто, комфортную жизнь". Украинская ведущая вместе с мужем и детьми уехала в США (18528)
8
"Натура циничная и бл...дская". В Украине ответили Лознице, который в Каннах осудил бойкот российской культуры во время войны (17946)
 
 
 
 