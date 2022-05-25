У Байдена самый низкий рейтинг после выборов, его поддерживают чуть более трети американцев – опрос

Уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50% – Reuters Фото: ЕРА

По данным опроса, 59% американцев не одобряют работу Байдена, эта цифра выросла на шесть пунктов (с 42% на прошлой неделе).

Поддержка президента США в его собственной партии упала до 72% с 76%. Среди республиканцев только 10% одобряют его работу.

Агентство пишет, что уровень популярности Байдена с августа прошлого года не поднимается выше 50%. Причины этого – инфляция и рост цен на топливо, которые начались еще во время пандемии и усугубились после полномасштабного вторжения России в Украину.

Reuters называет такое падение рейтинга рискованным перед промежуточными выборами в Конгресс. Они состоятся 8 ноября, и Демократическая партия может потерять контроль как минимум в одной палате.

С другой стороны, рейтинг Байдена остается выше минимума у его предшественника Дональда Трампа, чей рейтинг одобрения достиг дна в 33% в декабре 2017 года.

Совместный опрос Ipsos Group S.A. проводится онлайн на английском языке на всей территории Соединенных Штатов. В нем приняли участие 1005 человек, в том числе 456 демократов и 358 республиканцев. Допустимый уровень погрешности составляет 4%.