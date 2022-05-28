Ручку Байдена продали за 600 тыс. грн на аукционе. Деньги пойдут на пикапы для ВСУ – "Укроборонпром"

Об этом 28 мая сообщается в Facebook госконцерна.
Отмечается, что именную ручку Байдена передали победителю аукциона Александру, который "приобрел лот за 600 тыс. грн на закупку пикапов для новосозданного 47-го батальона ВСУ" под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.
"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы", – сказал новый владелец ручки президента США.
В "Укроборонпроме" рассказали, что Александр с коллегами "занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении".
"Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют свои имена и не показывают лицо. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу", – резюмировали в госконцерне.
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Ручку в качестве лота на благотворительный аукцион предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он получил ее во время визита Байдена в Украину в должности вице-президента США в 2017 году, сообщается на сайте украинской онлайн-системы государственных аукционов "ProZorro.Продажи".
Прием заявок от желающих купить ручку начался 16 мая, аукцион прошел 24 мая, стартовая цена ручки составляла 30 тыс. грн, или $1 тыс.