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Ручку Байдена продали за 600 тыс. грн на аукционе. Деньги пойдут на пикапы для ВСУ – "Укроборонпром"

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Именную ручку Байдена передали победителю аукциона Александру, сообщили в "Укроборонпроме"
Именную ручку Байдена передали победителю аукциона Александру, сообщили в "Укроборонпроме"
Фото: prozorro.sale

На благотворительном аукционе, организованном "ProZorro.Продажи" совместно с "Укроборонпромом", продали именную ручку президента США Джо Байдена – похожую на ту, которой он подписал закон о ленд-лизе для Украины.

Об этом 28 мая сообщается в Facebook госконцерна.

Отмечается, что именную ручку Байдена передали победителю аукциона Александру, который "приобрел лот за 600 тыс. грн на закупку пикапов для новосозданного 47-го батальона ВСУ" под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы", – сказал новый владелец ручки президента США.

В "Укроборонпроме" рассказали, что Александр с коллегами "занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении".

"Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют свои имена и не показывают лицо. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу", – резюмировали в госконцерне.

https://www.facebook.com/ukroboronprom/posts/321805973456203

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Ручку в качестве лота на благотворительный аукцион предоставил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев. Он получил ее во время визита Байдена в Украину в должности вице-президента США в 2017 году, сообщается на сайте украинской онлайн-системы государственных аукционов "ProZorro.Продажи".

Прием заявок от желающих купить ручку начался 16 мая, аукцион прошел 24 мая, стартовая цена ручки составляла 30 тыс. грн, или $1 тыс.

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