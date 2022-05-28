Ручку Байдена продали за 600 тыс. грн на аукционе. Деньги пойдут на пикапы для ВСУ – "Укроборонпром"

Об этом 28 мая сообщается в Facebook госконцерна.

Отмечается, что именную ручку Байдена передали победителю аукциона Александру, который "приобрел лот за 600 тыс. грн на закупку пикапов для новосозданного 47-го батальона ВСУ" под командованием Ивана Шаламаги и Валерия Маркуса.

"Мы просто помогаем. Не ради внимания к себе. Во внимании сейчас нуждаются наши Вооруженные силы", – сказал новый владелец ручки президента США.

В "Укроборонпроме" рассказали, что Александр с коллегами "занимаются вопросами поддержки ВСУ и украинцев, которые из-за войны оказались в затруднительном положении".

"Такие люди – это наши тыловые герои. Они не называют свои имена и не показывают лицо. Они не ждут благодарности. Они просто делают то, что могут, по зову сердца. Но вместе с ними мы приближаем нашу победу", – резюмировали в госконцерне.

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