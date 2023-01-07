МИД Франции о "рождественском перемирии": Попытка России скрыть свою ответственность. Мира не достигнуть без полного вывода войск РФ с территории Украины

Одностороннее объявление Кремлем о прекращении огня по случаю Рождества "никого не может ввести в заблуждение", отметили в МИД Франции Фото: wikipedia.org

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном 6 январе на сайте ведомства.

"Одностороннее объявление Кремлем о прекращении огня по случаю православного Рождества никого не может ввести в заблуждение. Франция подтверждает свое глубокое убеждение в том, что справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины, – сказано в заявлении. – Только так можно положить конец тяжелым испытанием, с которыми вот уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, мужественно борющийся за свою свободу и независимость от российского агрессора".

В МИД Франции отметили, что заявление о "рождественском перемирии" является "грубой попыткой России скрыть свою ответственность, в то время как она… продолжает неустанно бомбить всю украинскую территорию, нанося удары, в частности, в середине зимы по критически важным объектам и гражданскому населению".

"Это еще одно доказательство цинизма России, которая с 24 февраля [2022 года] последовательно демонстрирует, что она не хочет мира и мало внимания уделяет соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Устава ООН", – указывается в заявлении.

Франция подтверждает свою полную поддержку "мирного плана из 10 пунктов", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, резюмировали в МИД.

6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, а также Краматорска и Курахово Донецкой области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.