МИД Франции о "рождественском перемирии": Попытка России скрыть свою ответственность. Мира не достигнуть без полного вывода войск РФ с территории Украины

Об этом говорится в заявлении МИД Франции, опубликованном 6 январе на сайте ведомства.
"Одностороннее объявление Кремлем о прекращении огня по случаю православного Рождества никого не может ввести в заблуждение. Франция подтверждает свое глубокое убеждение в том, что справедливый и прочный мир не может быть достигнут без полного вывода российских войск со всей территории Украины, – сказано в заявлении. – Только так можно положить конец тяжелым испытанием, с которыми вот уже почти 11 месяцев сталкивается украинский народ, мужественно борющийся за свою свободу и независимость от российского агрессора".
В МИД Франции отметили, что заявление о "рождественском перемирии" является "грубой попыткой России скрыть свою ответственность, в то время как она… продолжает неустанно бомбить всю украинскую территорию, нанося удары, в частности, в середине зимы по критически важным объектам и гражданскому населению".
"Это еще одно доказательство цинизма России, которая с 24 февраля [2022 года] последовательно демонстрирует, что она не хочет мира и мало внимания уделяет соблюдению своих международных обязательств, в том числе вытекающих из Устава ООН", – указывается в заявлении.
Франция подтверждает свою полную поддержку "мирного плана из 10 пунктов", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским, резюмировали в МИД.
6 января минобороны РФ отчиталось о введении "рождественского перемирия" на фоне обстрелов Херсона, а также Краматорска и Курахово Донецкой области. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр подчеркнула, что РФ не соблюдала ни одного перемирия, объявленного за девять лет войны.
Зеленский в декабре 2022 года выступал с призывом к России начать вывод войск на праздники. "Я предлагаю РФ хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы правильно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины", – сказал он. В Кремле тогда ответили отказом.
5 января 2023 года глава РПЦ Кирилл (Владимир Гундяев), поддерживающий вторжение РФ в Украину, выступил с якобы призывом установить "рождественское перемирие" с 12.00 6 января до 24.00 7 января. В Офисе президента Украины ответили, что это циничная ловушка и элемент пропаганды РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил 5 января, что якобы поручил оккупационным войскам прекратить огонь "по всей линии боевого соприкосновения сторон" с 12.00 6 января до 24.00 7 января по московскому времени (с 11.00 6 января до 23.00 7 января по Киеву).
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов назвал это заявление ложью и лицемерием. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подчеркнул, что Украина уничтожает исключительно членов оккупационной армии на своей земле, и заявил, что РФ должна покинуть оккупированные территории.
Президент США Джо Байден считает, что Путин "пытается сделать передышку".
Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что если бы Путин действительно хотел мира, он вывел бы войска с территории Украины, но, видимо, он "хочет продолжить войну после небольшого перерыва".
Зеленский заявил, что в мире всем известно, "как Кремль использует передышки на войне: чтобы продолжить войну с новой силой".