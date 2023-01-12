Резников отметил высокую эффективность ЗРК Crotale в разговоре с главой минобороны Франции

Об этом Резников сообщил в Twitter.
"Имел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Благодарю Францию за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить ВСУ AMX-10RC. Отметил высокую эффективность [ЗРК] Crotale и аплодирую за возможность усилить защиту украинского неба", – написал Резников.
Had a fruitful conversation with my * friend @SebLecornu .Appreciate * for continued support of * &for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023
Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of * sky.
Thank you for standing by * pic.twitter.com/WywwUlrlYG
Crotale – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.
В ноябре 2022 года Лекорню сообщал, что Франция передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale.
О передаче Украине ЗРК Crotale 20 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".
После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков AMX-10RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).