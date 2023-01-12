Резников отметил высокую эффективность ЗРК Crotale в разговоре с главой минобороны Франции

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Имел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Благодарю Францию за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить ВСУ AMX-10RC. Отметил высокую эффективность [ЗРК] Crotale и аплодирую за возможность усилить защиту украинского неба", – написал Резников.

Had a fruitful conversation with my * friend @SebLecornu .Appreciate * for continued support of * &for the decision to provide AMX-10 RC to #UArmy

Noted high efficiency of Crotale & applaud for the opportunity to strengthen the protection of * sky.

Thank you for standing by * pic.twitter.com/WywwUlrlYG — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 12, 2023

Crotale – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.