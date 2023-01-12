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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников отметил высокую эффективность ЗРК Crotale в разговоре с главой минобороны Франции

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Дальность уничтожения целей ЗРК Crotale составляет до 10 км
Дальность уничтожения целей ЗРК Crotale составляет до 10 км
Фото: wikipedia.org

Министр обороны Украины Алексей Резников 12 января провел телефонный разговор с главой минобороны Франции Себастьяном Лекорню.

Об этом Резников сообщил в Twitter.

"Имел плодотворный разговор с моим французским другом Себастьяном Лекорню. Благодарю Францию за постоянную поддержку Украины и за решение предоставить ВСУ AMX-10RC. Отметил высокую эффективность [ЗРК] Crotale и аплодирую за возможность усилить защиту украинского неба", – написал Резников.

Crotale – это зенитно-ракетный комплекс малой дальности действия разработки конца 80-х – начала 90-х годов, который принадлежит к армейскому средству ПВО, информирует Defense Express. Дальность уничтожения целей составляет до 10 км, высота поражения целей до 6 км.

Контекст:

В ноябре 2022 года Лекорню сообщал, что Франция передала Вооруженным силам Украины два зенитно-ракетных комплекса Crotale.

О передаче Украине ЗРК Crotale 20 декабря заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Он также добавил, что совместно с министерством обороны Франции работает над организацией поставок Украине оружия и боеприпасов в первом квартале 2023 года.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба проинформировал 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м". 

После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков AMX-10RC и бронемашин Bastion (речь о первой поставке танков западного образца).

Теги: Украина, Франция, танки, вооружение, ПВО, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, Себастьян Лекорню
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