Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета помощи от Британии. В него вошли танки, гаубицы и бронетранспортеры

Как сказал Уоллес, в этот пакет вошли анонсированные ранее британским правительством 14 танков Challenger 2 и гаубицы AS90.

Он подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине основные боевые танки западного образца.

Эти танки Украина получает на безвозмездной основе, добавила пресс-служба минобороны Британии в Twitter и опубликовала видео, демонстрирующее, как "Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего".

The Challenger 2 is the latest piece of military equipment the UK is donating to support Ukraine. Read more about it here * pic.twitter.com/Ejg1hnkiuq — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 16, 2023

Согласно релизу, опубликованном на сайте британского правительства, Уоллес сказал, что в этот пакет помощи вошли сотни бронированных машин, в том числе бронетранспортеры "Бульдог", ракеты к реактивным системам залпового огня, ракеты для систем ПВО и беспилотники.

По словам Уоллеса, Британия предоставит Украине батарею из восьми орудий AS90 высокой степени готовности и еще две батареи разной степени готовности.

"Сегодняшний пакет – это важное увеличение возможностей Украины. Это означает, что они могут перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. [...] Это выверенный ответ на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки. Кремль должен признать, что именно его поведение укрепляет международную решимость и что, несмотря на пропаганду, Украина и ее партнеры сосредоточены на защите Украины", – подчеркнул глава минобороны Британии.

Также о предоставлении Украине этого пакета помощи заявил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, предусмотрена поставка 100 единиц бронетехники. В правительстве Соединенного Королевства сообщали 14 января, что танки отправятся в Украину в ближайшие недели.