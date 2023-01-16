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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Уоллес объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета помощи от Британии. В него вошли танки, гаубицы и бронетранспортеры

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Британия стала первой страной, которая передает Украине основные танки западного образца
Британия стала первой страной, которая передает Украине основные танки западного образца
Фото: ЕРА (иллюстративное)

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января, выступая в Палате общин, объявил о предоставлении Украине крупнейшего пакета оборонной помощи от страны, сообщает Sky News.

Как сказал Уоллес, в этот пакет вошли анонсированные ранее британским правительством 14 танков Challenger 2 и гаубицы AS90. 

Он подчеркнул, что Британия станет первой страной, которая предоставит Украине основные боевые танки западного образца. 

Эти танки Украина получает на безвозмездной основе, добавила пресс-служба минобороны Британии в Twitter и опубликовала видео, демонстрирующее, как "Challenger 2 делает то, что умеет лучше всего".

Согласно релизу, опубликованном на сайте британского правительства, Уоллес сказал, что в этот пакет помощи вошли сотни бронированных машин, в том числе бронетранспортеры "Бульдог", ракеты к реактивным системам залпового огня, ракеты для систем ПВО и беспилотники.

По словам Уоллеса, Британия предоставит Украине батарею из восьми орудий AS90 высокой степени готовности и еще две батареи разной степени готовности. 

"Сегодняшний пакет – это важное увеличение возможностей Украины. Это означает, что они могут перейти от сопротивления к изгнанию российских войск с украинской земли. [...] Это выверенный ответ на растущую агрессию России и неизбирательные бомбардировки. Кремль должен признать, что именно его поведение укрепляет международную решимость и что, несмотря на пропаганду, Украина и ее партнеры сосредоточены на защите Украины", – подчеркнул глава минобороны Британии. 

Также о предоставлении Украине этого пакета помощи заявил в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. По его данным, предусмотрена поставка 100 единиц бронетехники. В правительстве Соединенного Королевства сообщали 14 января, что танки отправятся в Украину в ближайшие недели

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC. 

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Великобритания, танки, ПВО, бронетранспортер, артиллерия, бронетехника, беспилотники, ракеты, Бен Уоллес, Андрей Ермак, гаубица
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