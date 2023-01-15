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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания, кроме 14 танков, передаст Украине 30 гаубиц – правительство

Украинские военные начнут учиться работать с новыми гаубицами в ближайшие недели, обещали британские власти
Украинские военные начнут учиться работать с новыми гаубицами в ближайшие недели, обещали британские власти
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Великобритания, помимо 14 танков Challenger 2, отправит в Украину 30 самоходных артиллерийских установок AS90. Об этом сообщила 14 января пресс-служба британского правительства.

"Отправка танков Challenger 2 в Украину – это начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. Эскадрилья из 14 танков отправится в ближайшие недели... Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90".

Министр обороны Бен Уоллес подробнее расскажет об этом пакете военной поддержки в Палате общин в понедельник, 16 января. 

Обучать украинских военных работе с этими танками и гаубицами начнут уже "в ближайшие дни". 

В сообщении подчеркивается, что премьер-министр Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины со стороны Великобритании в ближайшие недели, "чтобы отбросить Россию еще дальше и обеспечить прочный мир".

"Премьер-министр уже обязался соответствовать или превзойти [прошлогоднюю] оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании в 2023 году, и на этой неделе он поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре нашей поддержки.

Представители министерства обороны и безопасности Великобритании считают, что "открылось окно", поскольку Россия сейчас испытывает проблемы с пополнением запасов и резким падением морального духа. Поэтому Сунак призвал союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.

Теги: Великобритания, танки, военная техника, военная помощь, артиллерия, бронетехника, война России против Украины, Риши Сунак, гаубица
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