Великобритания, кроме 14 танков, передаст Украине 30 гаубиц – правительство

"Отправка танков Challenger 2 в Украину – это начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. Эскадрилья из 14 танков отправится в ближайшие недели... Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90".
Министр обороны Бен Уоллес подробнее расскажет об этом пакете военной поддержки в Палате общин в понедельник, 16 января.
Обучать украинских военных работе с этими танками и гаубицами начнут уже "в ближайшие дни".
В сообщении подчеркивается, что премьер-министр Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины со стороны Великобритании в ближайшие недели, "чтобы отбросить Россию еще дальше и обеспечить прочный мир".
"Премьер-министр уже обязался соответствовать или превзойти [прошлогоднюю] оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании в 2023 году, и на этой неделе он поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре нашей поддержки.
Представители министерства обороны и безопасности Великобритании считают, что "открылось окно", поскольку Россия сейчас испытывает проблемы с пополнением запасов и резким падением морального духа. Поэтому Сунак призвал союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.
Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.