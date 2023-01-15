Великобритания, кроме 14 танков, передаст Украине 30 гаубиц – правительство

"Отправка танков Challenger 2 в Украину – это начало смены направления поддержки со стороны Великобритании. Эскадрилья из 14 танков отправится в ближайшие недели... Ожидается, что за ними последуют около 30 больших самоходных орудий AS90".

Министр обороны Бен Уоллес подробнее расскажет об этом пакете военной поддержки в Палате общин в понедельник, 16 января.

Обучать украинских военных работе с этими танками и гаубицами начнут уже "в ближайшие дни".

В сообщении подчеркивается, что премьер-министр Риши Сунак намерен ускорить дипломатическую и военную поддержку Украины со стороны Великобритании в ближайшие недели, "чтобы отбросить Россию еще дальше и обеспечить прочный мир".

"Премьер-министр уже обязался соответствовать или превзойти [прошлогоднюю] оборонную поддержку Украины со стороны Великобритании в 2023 году, и на этой неделе он поручил министрам и официальным лицам обеспечить максимальную активность во всем спектре нашей поддержки.

Представители министерства обороны и безопасности Великобритании считают, что "открылось окно", поскольку Россия сейчас испытывает проблемы с пополнением запасов и резким падением морального духа. Поэтому Сунак призвал союзников как можно скорее развернуть запланированную поддержку на 2023 год, чтобы добиться максимального эффекта.