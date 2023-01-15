Резников: С танками натовского образца мы будем двигаться к победе гораздо быстрее

"С танками натовского образца мы будем двигаться к победе гораздо быстрее", – написал он в Twitter 14 января.
Министр поблагодарил британское правительство и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
A decision has been made:#UAarmy will receive Challenger 2 tanks.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 14, 2023
This was agreed upon by President @ZelenskyyUA & Prime Minister @RishiSunak
With NATO-style tanks, we will move towards victory much faster.
Grateful to His Majesty's Cabinet, especially to my colleague@BWallaceMP
Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Об этом сообщал официальный спикер Сунака. До этого о возможных поставках Challenger 2 Украине писала британская пресса со ссылкой на источники.
Подтверждение с Даунинг-стрит появилось спустя несколько часов после того, как о поставках Украине немецких танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда. Он также сказал, что в пакет помощи могут войти и другие танки. В СМИ, наряду с возможными поставками Leopard и Challenger, обсуждалось предоставление американских Abrams, однако официальные лица США этого пока не подтверждали.
Предоставление Украине танков Challenger 2 14 января обсудили в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", – заявили в британском правительстве.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.