Резников: С танками натовского образца мы будем двигаться к победе гораздо быстрее

"С танками натовского образца мы будем двигаться к победе гораздо быстрее", – написал он в Twitter 14 января.

Министр поблагодарил британское правительство и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

A decision has been made:#UAarmy will receive Challenger 2 tanks.

This was agreed upon by President @ZelenskyyUA & Prime Minister @RishiSunak

With NATO-style tanks, we will move towards victory much faster.

Grateful to His Majesty's Cabinet, especially to my colleague@BWallaceMP — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 14, 2023

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Об этом сообщал официальный спикер Сунака. До этого о возможных поставках Challenger 2 Украине писала британская пресса со ссылкой на источники.

Подтверждение с Даунинг-стрит появилось спустя несколько часов после того, как о поставках Украине немецких танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда. Он также сказал, что в пакет помощи могут войти и другие танки. В СМИ, наряду с возможными поставками Leopard и Challenger, обсуждалось предоставление американских Abrams, однако официальные лица США этого пока не подтверждали.

Предоставление Украине танков Challenger 2 14 января обсудили в телефонном разговоре президент Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", – заявили в британском правительстве.