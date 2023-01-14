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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский и Сунак обсудили предоставление Украине танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем

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В разговоре Зеленского и Сунака прозвучало подтверждение начала поставок британских танков Украине
В разговоре Зеленского и Сунака прозвучало подтверждение начала поставок британских танков Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак провели 14 января телефонный разговор, обсудив военную помощь Украине. Об этом сообщил официальный сайт британского правительства.

В релизе сообщается, что лидеры государств "размышляли о нынешнем состоянии войны", развязанной Россией в Украине, отметив, что "последовательные украинские победы оттесняют российские войска и усугубляют их военные и моральные проблемы".

"Они [Сунак и Зеленский] согласились с необходимостью воспользоваться этим моментом, ускорив глобальную военную и дипломатическую поддержку Украины. Премьер-министр обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины, в том числе путем предоставления танков Challenger 2 и дополнительных артиллерийских систем", – заявили в британском правительстве.

Также Сунак и Зеленский, как сообщается, приветствовали другие международные обязательства в этом ключе, в том числе предложение Польши предоставить Украине роту танков Leopard 2.

"Премьер-министр [Сунак] подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", – резюмируют на Даунинг-стрит.

Зеленский в Telegram выразил надежду, что британская инициатива станет сигналом для остальных партнеров Украины.

"Всегда мощная поддержка со стороны Великобритании стала непробиваемой и готовой к вызовам. В разговоре с премьер-министром Риши Сунаком поблагодарил за решения, которые не только усилят нас на поле боя, но и станут правильным сигналом для других партнеров", – написал украинский лидер.

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Об этом сообщал официальный спикер Сунака. До этого о возможных поставках Challenger 2 Украине писала британская пресса со ссылкой на источники.

Подтверждение с Даунинг-стрит появилось спустя несколько часов после того, как о поставках Украине немецких танков Leopard в рамках международной коалиции объявил президент Польши Анджей Дуда. Он также сказал, что в пакет помощи могут войти и другие танки. В СМИ, наряду с возможными поставками Leopard и Challenger, обсуждалось предоставление американских Abrams, однако официальные лица США этого пока не подтверждали.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.

Теги: Россия, Киев, Украина, Польша, Великобритания, правительство, танки, Вооруженные силы Украины, военная техника, военная помощь, помощь, артиллерия, бронетехника, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, президент, премьер-министр, Риши Сунак, Leopard
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