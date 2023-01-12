Комбат Кузык: Без помощи партнеров нам было бы очень тяжело. Их разведданные очень вовремя приходят и оборудование их на голову выше – от стрелкового оружия до артиллерийских систем

По мнению Бацман, Запад после начала полномасштабного вторжения России в Украине понимает существование угрозы со стороны России для себя. Поэтому сегодня президента РФ Владимира Путина в мире воспринимают не как возможного партнера, а как врага.

"И именно поэтому мы получаем помощь от Америки, Великобритании и Польши, стран Балтии и других партнеров. Даже Германии... Подумать никогда не могли, что они нам оружие будут давать... А они дают. Это оружие ощущается? Как вы скажете?", – спросила она.

Кузык подчеркнул, что без оружия, предоставленного партнерами, Украине было бы "очень трудно".

"Во-первых, мне кажется, что до конца масштабов людоедства этого диктатора {Путина} мир еще не понял, как и мы с вами. Я уверен, что все чувствовали, что будет война, но по себе скажу, я думал: "Да нет, уйдет. Не могут они настолько... Что-то человеческое там должно быть", – полагает он.

Комбат считает, что режим Путина мир все еще воспринимает "сквозь призму человечности".

"Они не хотят верить, что в нашем столетии, в наши годы в мире есть кровожадный диктатор, просто безумный, но там и ядерное оружие, и какие-то отношения, и компромат. Они еще масштабов трагедии до конца не осознают", – сказал он.

Комбат "Свободы" обратил внимание, что потребности Украины в вооружениях закрыты не полностью, хотя союзники постоянно наращивают поставки.

"Оружия нам давали сначала мало, а потом больше и больше, но все равно еще, поверьте, дефицит. Но без него было бы крайне тяжело. Потому что наше оборудование, любое оборудование амортизируется... на войне – быстрыми темпами", – поясняет он.

Кузык добавил, что любой вид оружия на войне очень быстро изнашивается, а Украине нужно "все больше и больше оружия".

"Без помощи партнеров невозможны были бы наши успехи. Их разведданные очень вовремя приходят и их оборудование на голову выше: от стрелкового оружия до точности артиллерийских систем, до связи... Все лучше. Любят некоторые категории [общества] совок хвалить, но все виды оружия, предоставленные партнерами, – на голову выше", – убежден он.

Военный добавил, что при сравнении привычного для ВСУ "советского" оружия и нового западного выясняются определенные нюансы.

"Например, если артиллерийские системы сравнивать, то они более дальнобойные, более точные, классно работают, но они не могут в таких темпах и в таких количествах работать. Красные стволы у тех [122-мм гаубиц производства СССР] Д-30, но они валят и валят. Современному оружию нужно давать передохнуть", – говорит комбат.

По словам Кузыка, поставленное Украине оружие сконструировано исходя из того, что современный мир не планировал войны в таких масштабах и "с такой динамикой, такой концентрацией ненависти". Возможно, поэтому на Западе не так много оружия и боеприпасов к нему, добавил он.

"Никто не собирался в цивилизованном мире воевать с народами. Армия выясняла отношения с армиями на уровне неких локальных спецопераций. Но Россия затянула нас в какую-то реинкарнацию Первой и Второй мировых войн, с окопами, с артобстрелами, с миллионными расходами боекомплекта… Как питекантропы воюем. Они нас опустили до своего уровня, и мы вынуждены так воевать", – подчеркнул комбат.

Война исключительно собственным оружием, без военной помощи, оказалась бы для Украины более кровавой, считает он.

"Поэтому без помощи западных партнеров... не только западных – более 50 стран в антипутинской коалиции… Без них нам было бы очень трудно. Я думаю, мы имели бы шанс на победу, потому что с народом воевать невозможно, но это было бы с очень большими жертвами, еще большими потерями и кровью", – резюмировал Кузык.

Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью

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