Комбат Кузык: Без помощи партнеров нам было бы очень тяжело. Их разведданные очень вовремя приходят и оборудование их на голову выше – от стрелкового оружия до артиллерийских систем

По мнению Бацман, Запад после начала полномасштабного вторжения России в Украине понимает существование угрозы со стороны России для себя. Поэтому сегодня президента РФ Владимира Путина в мире воспринимают не как возможного партнера, а как врага.
"И именно поэтому мы получаем помощь от Америки, Великобритании и Польши, стран Балтии и других партнеров. Даже Германии... Подумать никогда не могли, что они нам оружие будут давать... А они дают. Это оружие ощущается? Как вы скажете?", – спросила она.
Кузык подчеркнул, что без оружия, предоставленного партнерами, Украине было бы "очень трудно".
"Во-первых, мне кажется, что до конца масштабов людоедства этого диктатора {Путина} мир еще не понял, как и мы с вами. Я уверен, что все чувствовали, что будет война, но по себе скажу, я думал: "Да нет, уйдет. Не могут они настолько... Что-то человеческое там должно быть", – полагает он.
Комбат считает, что режим Путина мир все еще воспринимает "сквозь призму человечности".
"Они не хотят верить, что в нашем столетии, в наши годы в мире есть кровожадный диктатор, просто безумный, но там и ядерное оружие, и какие-то отношения, и компромат. Они еще масштабов трагедии до конца не осознают", – сказал он.
Комбат "Свободы" обратил внимание, что потребности Украины в вооружениях закрыты не полностью, хотя союзники постоянно наращивают поставки.
"Оружия нам давали сначала мало, а потом больше и больше, но все равно еще, поверьте, дефицит. Но без него было бы крайне тяжело. Потому что наше оборудование, любое оборудование амортизируется... на войне – быстрыми темпами", – поясняет он.
Кузык добавил, что любой вид оружия на войне очень быстро изнашивается, а Украине нужно "все больше и больше оружия".
"Без помощи партнеров невозможны были бы наши успехи. Их разведданные очень вовремя приходят и их оборудование на голову выше: от стрелкового оружия до точности артиллерийских систем, до связи... Все лучше. Любят некоторые категории [общества] совок хвалить, но все виды оружия, предоставленные партнерами, – на голову выше", – убежден он.
Военный добавил, что при сравнении привычного для ВСУ "советского" оружия и нового западного выясняются определенные нюансы.
"Например, если артиллерийские системы сравнивать, то они более дальнобойные, более точные, классно работают, но они не могут в таких темпах и в таких количествах работать. Красные стволы у тех [122-мм гаубиц производства СССР] Д-30, но они валят и валят. Современному оружию нужно давать передохнуть", – говорит комбат.
По словам Кузыка, поставленное Украине оружие сконструировано исходя из того, что современный мир не планировал войны в таких масштабах и "с такой динамикой, такой концентрацией ненависти". Возможно, поэтому на Западе не так много оружия и боеприпасов к нему, добавил он.
"Никто не собирался в цивилизованном мире воевать с народами. Армия выясняла отношения с армиями на уровне неких локальных спецопераций. Но Россия затянула нас в какую-то реинкарнацию Первой и Второй мировых войн, с окопами, с артобстрелами, с миллионными расходами боекомплекта… Как питекантропы воюем. Они нас опустили до своего уровня, и мы вынуждены так воевать", – подчеркнул комбат.
Война исключительно собственным оружием, без военной помощи, оказалась бы для Украины более кровавой, считает он.
"Поэтому без помощи западных партнеров... не только западных – более 50 стран в антипутинской коалиции… Без них нам было бы очень трудно. Я думаю, мы имели бы шанс на победу, потому что с народом воевать невозможно, но это было бы с очень большими жертвами, еще большими потерями и кровью", – резюмировал Кузык.
Комбат Кузык: Первую серьезную контузию получил в Рубежном. Пришел в себя, когда боец меня по лицу начал бить: "Командир! Командир!". Я говорю: "Отставить бить командира по лицу". Читайте полный текст интервью
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января 2023 года, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".
После этого Франция объявила о предоставлении Украине колесных танков и бронемашин (речь о первой поставке танков западного образца), США – о передаче БМП M2 Bradley, Германия – БМП Marder и ЗРК Patriot. Кроме того, танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине от Великобритании, заявили в МИД страны.
6 января США объявили о новом пакете военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц.
20 января должно состояться восьмое заседание контактной группы по вопросам предоставления Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн". Это заседание будет очень важным для объявления новых решений по оборонной поддержке Украины, говорил Кулеба.
В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в декабре прошлого года.
Среди крупнейших поставщиков военной помощи в Украину – США, Великобритания и Германия. С момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена США выделили Украине более $24,9 млрд помощи в области безопасности, из них с 24 февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, – на более чем $24,2 млрд.
В Белом доме 6 января объявили о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму более $3 млрд. Он, среди прочего, включает 50 БМП Bradley, 100 бронетранспортеров M113, 18 155-мм самоходных гаубиц, рассказали в Пентагоне. О предыдущем пакете военной помощи на $1,85 млрд, включающем батарею ЗРК Patriot, США объявили в день приезда Зеленского в Вашингтон – 21 декабря 2022 года.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
5 января 2023 года, по итогам разговора канцлера Германии Олафа Шольца с президентом США Джо Байденом стало известно о решении ФРГ поставить Украине БМП Marder и ЗРК Patriot. Германия предоставила Украине помощи более чем на €12 млрд и продолжит этот курс в 2023 году, отметил Шольц 6 января. ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepard, систему ПВО, РСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.
В 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября 2022 года.