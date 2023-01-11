NASAMS для Украины обойдется Канаде в $300 млн. Киеву также передадут боеприпасы к ЗРК

Об этом сообщается на сайте правительства Канады 10 января.

Отмечается, что Украине также будут переданы боеприпасы к ЗРК.

Пожертвование Канады NASAMS "поможет Украине укрепить свои системы противовоздушной обороны от разрушительных воздушных атак на военные объекты, гражданскую критическую инфраструктуру и населенные пункты" со стороны России, говорится в сообщении.

Указывается, что пожертвование является частью дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада солидарна с украинцами, которые героически борются против незаконного и неоправданного вторжения России. Мы выделили Украине военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов (около $750 млн), и сегодня мы продвигаемся вперед, предоставив Украине первую систему противовоздушной обороны. Канада будет продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами, а также с другими союзниками и партнерами для решения оборонных приоритетов Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе с использованием высокопроизводительного оборудования, такого как NASAMS", – подчеркнула министр обороны Анита Ананд.