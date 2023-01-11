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NASAMS для Украины обойдется Канаде в $300 млн. Киеву также передадут боеприпасы к ЗРК

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Пожертвование Канады NASAMS поможет Украине укрепить свои системы ПВО, отметили в правительстве страны
Пожертвование Канады NASAMS поможет Украине укрепить свои системы ПВО, отметили в правительстве страны
Фото: EPA

Канада закупит у США ЗРК NASAMS для Украины на сумму в 400 млн канадских долларов (около $300 млн по курсу Центробанка Канады).

Об этом сообщается на сайте правительства Канады 10 января.

Отмечается, что Украине также будут переданы боеприпасы к ЗРК.

Пожертвование Канады NASAMS "поможет Украине укрепить свои системы противовоздушной обороны от разрушительных воздушных атак на военные объекты, гражданскую критическую инфраструктуру и населенные пункты" со стороны России, говорится в сообщении.

Указывается, что пожертвование является частью дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Канада солидарна с украинцами, которые героически борются против незаконного и неоправданного вторжения России. Мы выделили Украине военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов (около $750 млн), и сегодня мы продвигаемся вперед, предоставив Украине первую систему противовоздушной обороны. Канада будет продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами, а также с другими союзниками и партнерами для решения оборонных приоритетов Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе с использованием высокопроизводительного оборудования, такого как NASAMS", – подчеркнула министр обороны Анита Ананд.

Контекст:

Поставить в Украину восемь систем NASAMS обязались США, в октябре 2022 года украинские военные обучались их применению, сообщали в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.

В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.

О том, что Канада купит у США ЗРК NASAMS и передаст его Украине Ананд проинформировала 10 января 2023 года после разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил Зеленского в разговоре 3 января Трюдо.

Теги: Украина, Канада, правительство, ПВО, военная помощь, боеприпасы, война России против Украины, Джастин Трюдо, премьер-министр, Анита Ананд, NASAMS
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