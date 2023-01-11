NASAMS для Украины обойдется Канаде в $300 млн. Киеву также передадут боеприпасы к ЗРК

Об этом сообщается на сайте правительства Канады 10 января.
Отмечается, что Украине также будут переданы боеприпасы к ЗРК.
Пожертвование Канады NASAMS "поможет Украине укрепить свои системы противовоздушной обороны от разрушительных воздушных атак на военные объекты, гражданскую критическую инфраструктуру и населенные пункты" со стороны России, говорится в сообщении.
Указывается, что пожертвование является частью дополнительного пакета военной помощи Украине в размере около $400 млн, о котором 14 ноября 2022 года объявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
"Канада солидарна с украинцами, которые героически борются против незаконного и неоправданного вторжения России. Мы выделили Украине военную помощь на сумму более 1 млрд канадских долларов (около $750 млн), и сегодня мы продвигаемся вперед, предоставив Украине первую систему противовоздушной обороны. Канада будет продолжать сотрудничать с Соединенными Штатами, а также с другими союзниками и партнерами для решения оборонных приоритетов Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе, в том числе с использованием высокопроизводительного оборудования, такого как NASAMS", – подчеркнула министр обороны Анита Ананд.
Поставить в Украину восемь систем NASAMS обязались США, в октябре 2022 года украинские военные обучались их применению, сообщали в Пентагоне. 7 ноября первые две системы прибыли в страну.
В Воздушных силах ВСУ рассказывали, что впервые NASAMS задействовали в отражении ракетных атак оккупантов 15 ноября. Высокую эффективность, показанную NASAMS во время применения в Украине, отмечали президент Владимир Зеленский и министр обороны США, координатор контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн") Ллойд Остин.
О том, что Канада купит у США ЗРК NASAMS и передаст его Украине Ананд проинформировала 10 января 2023 года после разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.
Канада продолжит поддерживать Украину столько, сколько потребуется, заверил Зеленского в разговоре 3 января Трюдо.