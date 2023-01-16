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Премьер Польши: Не представляю, чтобы Германия быстро не дала согласия на поставку танков Leopard Украине

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Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев
Фото: EPA

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уверен, что согласие Германии на передачу Украине танков Leopard 2 будет дано быстро. Об этом он сказал во время пресс-конференции 16 января перед отъездом в Берлин, его цитирует PAP.

Моравецкий отметил, что сегодня будет говорить с политиками о различных вариантах политики Германии по переброске танков в Украину. Он подчеркнул, что призывает к переброске танков в том числе президент США Джо Байден.

"Надеюсь, что наши немецкие партнеры наберутся смелости и смогут выделить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard. Мы готовы это сделать", – сказал он, добавив, что для передачи произведенных в Германии танков необходимо согласие властей Германии.

"Я не могу себе представить, чтобы это согласие не было дано быстро", – подчеркнул польский премьер.

Моравецкий добавил, что в Украине "также идет борьба за нашу безопасность".

"Для стабильности, для мира – вот почему так важно перестать медлить и сосредоточиться на реальной поддержке, как Польша, США и Великобритания", – сказал он.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard. 

11 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.

Германия не должна "стоять на пути других стран", принимающих решения о военной поддержке Украины, вне зависимости от того, какое решение примет ФРГ, заявил 12 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Польша, Джо Байден, война, Берлин, танки, ФРГ, военная техника, военная помощь, Варшава, война России против Украины, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, Leopard
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