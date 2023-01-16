Премьер Польши: Не представляю, чтобы Германия быстро не дала согласия на поставку танков Leopard Украине

Моравецкий отметил, что сегодня будет говорить с политиками о различных вариантах политики Германии по переброске танков в Украину. Он подчеркнул, что призывает к переброске танков в том числе президент США Джо Байден.

"Надеюсь, что наши немецкие партнеры наберутся смелости и смогут выделить Украине значительную часть необходимой тяжелой техники в виде танков Leopard. Мы готовы это сделать", – сказал он, добавив, что для передачи произведенных в Германии танков необходимо согласие властей Германии.

"Я не могу себе представить, чтобы это согласие не было дано быстро", – подчеркнул польский премьер.

Моравецкий добавил, что в Украине "также идет борьба за нашу безопасность".

"Для стабильности, для мира – вот почему так важно перестать медлить и сосредоточиться на реальной поддержке, как Польша, США и Великобритания", – сказал он.