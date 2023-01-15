Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что сможет передать Украине танки Leopard не раньше, чем через год

Подготовка старых Leopard для использования в войне займет почти год и сотни миллионов евро, предупредили в немецком концерне Фото: EPA

Он отметил, что на складах концерна находится 110 танков Leopard первой и второй моделей, 22 единицы Leopard 2 и 88 – Leopard 1, но они не готовы к использованию

Концерн не может подготовить эти танки заранее, без заказа, потому что расходы составят несколько сотен миллионов евро. А их восстановление займет почти год, предупредил топ-менеджер Rheinmetall.

"Машины нужно не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем перестраивают. Так что даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставки затянутся до начала следующего года", – пояснил Паппергер.

Что касается бронетранспортеров Marder, то, по словам главы совета директоров, у концерна до недавних пор были в распоряжении 140 таких машин, также нуждающихся в ремонте. Часть из них подготовили для Греции, но могут передать Украине, если Греция согласится подождать.

"40 из них предназначены для Греции, поскольку Афины передали Украине бронетранспортеры советской разработки. Первая партия из 20 Marder уже полностью отремонтирована и большая часть доставлена в Афины. Еще 20 находятся на завершающей стадии подготовки... Мы могли бы передать их Украине", – сказал Паппергер.

Остальные 100 машин находятся в худшем состоянии и для их восстановления понадобится еще семь-восемь месяцев, отметил он.

На предположение журналиста, что бундесвер мог бы отдать Украине свои Marder, а концерн – позднее восстановить запасы отремонтированными машинами, топ-менеджер отметил, что это возможно, но федеральное правительство должно принять такое решение.

"Мы готовы. Но пока правительство не сообщило нам, откуда возьмутся обещанные Украине 40 Marder", – заметил он.

В интервью Паппергер также сообщил, что концерн работает над производством боеприпасов для уже поставленных в Украину зенитных САУ Gepard.