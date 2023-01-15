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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Немецкий концерн Rheinmetall заявил, что сможет передать Украине танки Leopard не раньше, чем через год

Подготовка старых Leopard для использования в войне займет почти год и сотни миллионов евро, предупредили в немецком концерне
Подготовка старых Leopard для использования в войне займет почти год и сотни миллионов евро, предупредили в немецком концерне
Фото: EPA

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall не сможет поставить Украине танки Leopard в 2023 году, даже если политическое решение о поставках будет принято. Об этом председатель совета директоров Rheinmetall Армин Паппергер сказал в интервью Bild.

Он отметил, что на складах концерна находится 110 танков Leopard первой и второй моделей, 22 единицы Leopard 2 и 88  Leopard 1, но они не готовы к использованию

Концерн не может подготовить эти танки заранее, без заказа, потому что расходы составят несколько сотен миллионов евро. А их восстановление займет почти год, предупредил топ-менеджер Rheinmetall.

"Машины нужно не просто перекрасить, а переоборудовать для использования на войне. Их полностью разбирают, а затем перестраивают. Так что даже если завтра будет решение о том, что можно отправить наши танки Leopard в Киев, поставки затянутся до начала следующего года", – пояснил Паппергер.

Что касается бронетранспортеров Marder, то, по словам главы совета директоров, у концерна до недавних пор были в распоряжении 140 таких машин, также нуждающихся в ремонте. Часть из них подготовили для Греции, но могут передать Украине, если Греция согласится подождать. 

"40 из них предназначены для Греции, поскольку Афины передали Украине бронетранспортеры советской разработки. Первая партия из 20 Marder уже полностью отремонтирована и большая часть доставлена в Афины. Еще 20 находятся на завершающей стадии подготовки... Мы могли бы передать их Украине", – сказал Паппергер.

Остальные 100 машин находятся в худшем состоянии и для их восстановления понадобится еще семь-восемь месяцев, отметил он. 

На предположение журналиста, что бундесвер мог бы отдать Украине свои Marder, а концерн – позднее восстановить запасы отремонтированными машинами, топ-менеджер отметил, что это возможно, но федеральное правительство должно принять такое решение. 

"Мы готовы. Но пока правительство не сообщило нам, откуда возьмутся обещанные Украине 40 Marder", – заметил он. 

В интервью Паппергер также сообщил, что концерн работает над производством боеприпасов для уже поставленных в Украину зенитных САУ Gepard. 

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard. 

11 января Кулеба призвал Германию разрешить другим странам передавать Киеву немецкие танки. "Это произойдет в любом случае – это лишь вопрос времени", – считает Кулеба.

Германия не должна "стоять на пути других стран", принимающих решения о военной поддержке Украины, вне зависимости от того, какое решение примет ФРГ, заявил 12 января вице-канцлер Германии Роберт Хабек.

Теги: Германия, Греция, танки, ФРГ, военная техника, военная помощь, бронетранспортер, бронетехника, ремонт, война России против Украины, Leopard
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