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Министр обороны Германии уходит в отставку – Bild

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Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года
Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года
Фото: EPA

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт решила уйти в отставку. Об этом 13 января сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на несколько источников.

По информации СМИ, отставка – инициатива Ламбрехт, а не канцелярии. 

Bild отметил, что грядущей отставке предшествует "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков. 

Скриншот: bild.de
Скриншот: bild.de

Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже скапливала войска на границе с Украиной.

Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете. 

По информации Bild, в министерстве уже ищут преемника. Вероятно, им может стать военный комиссар Ева Хегль.

Контекст:

Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года. 

В опросе INSA для Bild Ламбрехт – на последнем месте среди 20 политиков, отметил таблоид.

Что касается Украины, то 12 января Ламбрехт не ответила прямо на вопрос о поставках Украине танков Leopard.

Теги: Германия, Украина, ФРГ, оборона, отставка, критика, Кристине Ламбрехт, Leopard
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