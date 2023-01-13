Министр обороны Германии уходит в отставку – Bild

По информации СМИ, отставка – инициатива Ламбрехт, а не канцелярии.
Bild отметил, что грядущей отставке предшествует "череда скандалов". В частности, СМИ критиковали ее за то, что новогоднее поздравление, в котором она говорила о войне РФ в Украине, было записано на фоне звуков взрывов фейерверков.
Также таблоид назвал "позором" то, что Германия планировала передать Украине 5 тыс. касок в январе 2022 года, когда РФ уже скапливала войска на границе с Украиной.
Кроме того, СМИ отметило, что сын министра обороны Германии летал на государственном военном самолете.
По информации Bild, в министерстве уже ищут преемника. Вероятно, им может стать военный комиссар Ева Хегль.
Ламбрехт занимает должность министра обороны Германии с 2021 года.
В опросе INSA для Bild Ламбрехт – на последнем месте среди 20 политиков, отметил таблоид.
Что касается Украины, то 12 января Ламбрехт не ответила прямо на вопрос о поставках Украине танков Leopard.