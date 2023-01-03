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В Германии раскритиковали Ламбрехт из-за новогоднего спича о войне в Украине на фоне фейерверков. Звучат призывы отправить ее в отставку с поста министра обороны

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Форму и содержание новогоднего обращения Ламбрехт в Германии многие сочли неудачными
Форму и содержание новогоднего обращения Ламбрехт в Германии многие сочли неудачными
Фото: Christine Lambrecht / Instagram

Новогоднее обращение министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт, обнародованное 31 декабря в Instagram, вызвало в Германии "широкую критику". Об этом 2 января пишут британская The Guardian и ряд ведущих немецких изданий.

Видео снято на одной из улиц Берлина во время празднования Нового года. Ламбрехт,  которую, по оценке The Guardian, "едва слышно" на фоне хлопков фейерверков, размышляет о годе, закончившемся "войной, бушующей в центре Европы".

Министр обороны признается, что эта война вызвала у нее "много особых переживаний", и привела ко "множеству встреч с великими и интересными людьми", не упоминая Украину и жертв российской агрессии.

Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала комментарий с заголовком "Ламбрехт больше не может быть министром".

Издание пишет, что после прослушивания речи главы минобороны ФРГ создается впечатление, будто полномасштабное вторжение России в Украину для нее – "в первую очередь увлекательный профессиональный опыт".

На очередной пресс-конференции представитель министерства обороны, отмечает The Guardian, отказался комментировать "частное видео", опубликованное Ламбрехт. Он лишь подчеркнул, что при его создании "не использовались официальные ресурсы".

Заместитель лидера консервативной оппозиционной группы (ХДС) в парламенте Йоханн Вадефуль заявил газете Sueddeutsche Zeitung, что "вызывающее тревогу" видео Ламбрехт показало, что, по его мнению, "она не подходит для занимаемой должности". Издание отмечает, что обращение министра обороны на фоне фейерверков и с такими акцентами помещает развязанную Россией войну в Украине в позитивный контекст – по крайней мере для самой Ламбрехт.

Издание Bild в своем комментарии написало, что видео Ламбрехт "осрамило" Германию, и тоже призвал к ее отставке, а журнал Spiegel назвал обращение "неуместным и неловким". Spiegel также отмечает, что ранее Ламбрехт критиковали за выход из строя немецких БМП Puma, а скандал с видео, "вероятно, обострит вопрос о том, подходит ли она на пост министра".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ среди прочего уже получили от Германии противотанковое оружие, самоходные гаубицы, зенитные самоходные установки Gepardсистему ПВОРСЗО, а также каски, обмундирование, палатки и медикаменты.

В начале декабря Германия предоставила новый пакет помощи ВСУ и запланировала в будущем поставки еще семи самоходных зенитных установок Gepard.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц отказался давать Украине танки Leopard.

Ламбрехт заявляла, что бундесвер был "урезан" в прошлые годы и из-за этого запасы армии ФРГ истощены. По словам чиновницы, она хотела бы предоставить Украине больше оборонной помощи, но это невозможно.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью ARD 11 декабря напомнил, что Германия пообещала Украине дальнейшие поставки вооружения, но это не касается боевых танков Leopard 2, о которых неоднократно просили в Киеве. Он отметил, что "такое решение еще не принято, обязательств нет", но украинская сторона "над этим работает". При этом Украина "не понимает линии аргументации" ФРГ, добавил министр.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман 27 декабря заявила, что считает большой ошибкой отказ Шольца поставить Украине танки.

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