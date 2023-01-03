В Германии раскритиковали Ламбрехт из-за новогоднего спича о войне в Украине на фоне фейерверков. Звучат призывы отправить ее в отставку с поста министра обороны

Видео снято на одной из улиц Берлина во время празднования Нового года. Ламбрехт, которую, по оценке The Guardian, "едва слышно" на фоне хлопков фейерверков, размышляет о годе, закончившемся "войной, бушующей в центре Европы".

Министр обороны признается, что эта война вызвала у нее "много особых переживаний", и привела ко "множеству встреч с великими и интересными людьми", не упоминая Украину и жертв российской агрессии.

Немецкая газета Tagesspiegel опубликовала комментарий с заголовком "Ламбрехт больше не может быть министром".

Издание пишет, что после прослушивания речи главы минобороны ФРГ создается впечатление, будто полномасштабное вторжение России в Украину для нее – "в первую очередь увлекательный профессиональный опыт".

На очередной пресс-конференции представитель министерства обороны, отмечает The Guardian, отказался комментировать "частное видео", опубликованное Ламбрехт. Он лишь подчеркнул, что при его создании "не использовались официальные ресурсы".

Заместитель лидера консервативной оппозиционной группы (ХДС) в парламенте Йоханн Вадефуль заявил газете Sueddeutsche Zeitung, что "вызывающее тревогу" видео Ламбрехт показало, что, по его мнению, "она не подходит для занимаемой должности". Издание отмечает, что обращение министра обороны на фоне фейерверков и с такими акцентами помещает развязанную Россией войну в Украине в позитивный контекст – по крайней мере для самой Ламбрехт.

Издание Bild в своем комментарии написало, что видео Ламбрехт "осрамило" Германию, и тоже призвал к ее отставке, а журнал Spiegel назвал обращение "неуместным и неловким". Spiegel также отмечает, что ранее Ламбрехт критиковали за выход из строя немецких БМП Puma, а скандал с видео, "вероятно, обострит вопрос о том, подходит ли она на пост министра".