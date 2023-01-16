Канада пока не рассматривает передачу танков Leopard 2 Украине – Трюдо

"С самого начала мы ясно дали понять, что мы здесь, чтобы поддержать Украину против незаконного и жестокого вторжения России. Мы отправили огромное количество различных видов оружия, включая систему ПВО. Мы рассмотрим все запросы от Украины, но нас пока нет в отношении танков Leopard 2", – заявил Трюдо.

Украина намерена запросить у Канады некоторые из своих основных боевых танков Leopard 2, если Германия одобрит реэкспорт вооружений. Канада имеет более 90 таких танков, отмечает издание.