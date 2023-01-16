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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Канада пока не рассматривает передачу танков Leopard 2 Украине – Трюдо

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Трюдо высказался по вопросу танков для Украины
Трюдо высказался по вопросу танков для Украины
Фото: EPA

В Канаде пока не обсуждается возможность отправки танков Leopard 2 в Украину, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Об этом сообщает The Globe and Mail 16 января.

"С самого начала мы ясно дали понять, что мы здесь, чтобы поддержать Украину против незаконного и жестокого вторжения России. Мы отправили огромное количество различных видов оружия, включая систему ПВО. Мы рассмотрим все запросы от Украины, но нас пока нет в отношении танков Leopard 2", – заявил Трюдо.

Украина намерена запросить у Канады некоторые из своих основных боевых танков Leopard 2, если Германия одобрит реэкспорт вооружений. Канада имеет более 90 таких танков, отмечает издание.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии, пока Берлин о таком решении не объявлял.

Теги: Канада, танки, военная техника, военная помощь, война России против Украины, Джастин Трюдо, Leopard
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