"Мощный взнос в победу над тиранией". Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь Украине в борьбе с РФ

Зеленский: Танки, БТР и артиллерия – именно то, в чем нуждается Украина Фото: president.gov.ua

"Танки, БТР и артиллерия – именно то, в чем нуждается Украина для восстановления своей территориальной целостности. Спасибо, [премьер Великобритании] Риши Сунак, спасибо, [министр обороны Великобритании] Бен Уоллес, спасибо, британский народ, за этот мощный вклад в нашу общую победу над тиранией", – написал он.

Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, @RishiSunak, дякую, @BWallaceMP, дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 января Уоллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение. Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.