"Мощный взнос в победу над тиранией". Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь Украине в борьбе с РФ

"Танки, БТР и артиллерия – именно то, в чем нуждается Украина для восстановления своей территориальной целостности. Спасибо, [премьер Великобритании] Риши Сунак, спасибо, [министр обороны Великобритании] Бен Уоллес, спасибо, британский народ, за этот мощный вклад в нашу общую победу над тиранией", – написал он.
Танки, БТРи та артилерія – саме те, чого потребує Україна для відновлення своєї територіальної цілісності. Дякую, @RishiSunak, дякую, @BWallaceMP, дякую, британський народе, за цей потужний внесок у нашу спільну перемогу над тиранією.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 16, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 января Уоллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение. Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года США, Германия и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.
Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.