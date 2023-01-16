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"Мощный взнос в победу над тиранией". Зеленский поблагодарил Великобританию за помощь Украине в борьбе с РФ

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Зеленский: Танки, БТР и артиллерия именно то, в чем нуждается Украина
Зеленский: Танки, БТР и артиллерия – именно то, в чем нуждается Украина
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 16 января в Twitter поблагодарил Великобританию за военную помощь Украине в ее борьбе с российской агрессией.

"Танки, БТР и артиллерия – именно то, в чем нуждается Украина для восстановления своей территориальной целостности. Спасибо, [премьер Великобритании] Риши Сунак, спасибо, [министр обороны Великобритании] Бен Уоллес, спасибо, британский народ, за этот мощный вклад в нашу общую победу над тиранией", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

16 января Уоллес объявил о предоставлении Британией нового пакета военной помощи Украине, в который вошли танки Challenger 2, бронетехника и другое вооружение. Он подчеркнул, что такая помощь позволит Украине перейти к изгнанию российских оккупантов с ее территории.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Украина просит союзников о предоставлении тяжелой бронетехники с начала российского вторжения. В начале 2023 года СШАГермания и Франция объявили о будущих поставках тяжелых бронетранспортеров Bradley, Marder, Bastion и AMX-10 RC, однако о возможных поставках танков высказывались скептически.

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Великобритания, война, правительство, танки, вооружение, оборона, бронетранспортер, артиллерия, вторжение, бронетехника, Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Бен Уоллес, Риши Сунак
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