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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Великобритания думает увеличить финансирование военной помощи Украине в 2023 году

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В Великобритании заявили, что помощь украинским военным будет предоставляться в не меньших объемах, чем в прошлом году
В Великобритании заявили, что помощь украинским военным будет предоставляться в не меньших объемах, чем в прошлом году
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В министерстве обороны Великобритании заявили, что помощь Украине в 2023 году будет на таком же уровне или выше, чем в 2022-м. Об этом говорится на странице министерства в Twitter 9 января.

"Наша приверженность Украине остается непоколебимой. На сегодняшний день мы предоставили более 200 единиц бронетехники. Великобритания стала первой европейской страной, предоставившей помощь летальным вооружением, и мы обязуемся довести или превысить прошлогоднее финансирование в 2023 году", – говорится в сообщении.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки и БМП, президент Владимир Зеленский заявил 4 января 2023 года, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".

5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его итогам стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, а Германия – БМП Marder.

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил 5 января, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.

Теги: Великобритания, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, летальное оружие
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