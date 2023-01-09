Великобритания думает увеличить финансирование военной помощи Украине в 2023 году

"Наша приверженность Украине остается непоколебимой. На сегодняшний день мы предоставили более 200 единиц бронетехники. Великобритания стала первой европейской страной, предоставившей помощь летальным вооружением, и мы обязуемся довести или превысить прошлогоднее финансирование в 2023 году", – говорится в сообщении.
Our commitment to Ukraine remains steadfast. We have provided over 200 armoured vehicles to date.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) January 9, 2023
The UK was the first European nation to donate lethal aid and we are committed to match or exceed last year's funding in 2023. * #StandWithUkraine
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
Комментируя решении Франции передать Украине колесные танки и БМП, президент Владимир Зеленский заявил 4 января 2023 года, что это "дает четкий сигнал всем нашим партнерам" – "нет сейчас никакой рациональной причины того, что Украине до сих пор не поставлялись танки западного образца".
5 января президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. По его итогам стало известно, что США передадут Украине БМП M2 Bradley, а Германия – БМП Marder.
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли заявил 5 января, что танки могут стать частью следующего этапа военной помощи Украине.