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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Дуда: Мы собираем сообщество стран, которые будут поставлять в Украину танки Leopard

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Дуда: Надеюсь, мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду
Дуда: Надеюсь, мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду
Фото: ЕРА

Сейчас формируется список стран, которые передадут Украине танки Leopard. Об этом 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает в Twitter пресс-служба главы государства.

"Мы собираем сообщество стран, которые будут поставлять в Украину танки Leopard. Я надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – написал Дуда.

В танковой бригаде ВСУ – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. Таким образом, в танковой бригаде должно быть более 90 танков.

В польской армии танковая бригада состоит примерно из 100 танков.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Польша, танки, ВСУ, Анджей Дуда, война России против Украины, Leopard
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