Дуда: Мы собираем сообщество стран, которые будут поставлять в Украину танки Leopard

Дуда: Надеюсь, мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду Фото: ЕРА

"Мы собираем сообщество стран, которые будут поставлять в Украину танки Leopard. Я надеюсь, что к нам присоединятся союзники и мы сможем сформировать хотя бы бронетанковую бригаду", – написал Дуда.

Prezydent @AndrzejDuda w #Davos: Zbieramy wspólnot * pa * stw, które przeka * czo * gi Leopard dla Ukrainy. Licz * na to, * e sojusznicy si * przy * cz * i uda si * sformu * owa * przynajmniej brygad * pancern * .#WEF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) January 17, 2023

В танковой бригаде ВСУ – три танковых батальона, каждый из которых должен насчитывать по 31 танку. Таким образом, в танковой бригаде должно быть более 90 танков.

В польской армии танковая бригада состоит примерно из 100 танков.