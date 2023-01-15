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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Немецкое вооружение спасает жизни. Времени для дискуссий мало". Посол Макеев призвал Германию передать Украине танки

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Как сказал Макеев, немецкие танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами"
Как сказал Макеев, немецкие танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами"
Фото: ЕРА

Посол Украины в Германии Алексей Макеев призывает правительство ФРГ быстро предоставить Украине немецкие танки Leopard 2. Об этом он заявил в интервью агентству dpa, которое вышло 15 января.

Макеев подчеркнул, что немецкое вооружение, в том числе танки, необходимо Украине для выживания. Как отметил посол, "времени для дискуссий мало" и Украина ожидает, что союзники будут действовать соответственно. 

Немецкие танки необходимы Украине для деоккупации территорий, они больше всего соответствуют потребностям Украины, сказал дипломат. 

Макеев подчеркнул, что немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T помогают сбивать российские ракеты, а танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами". 

Как отметил посол, "немецкое вооружение спасает жизни" в Украине. 

Россия ведет войну против всего цивилизованного мира, а украинцы находятся на передовой, подчеркнул он и добавил, что Киев не просит отправлять "немецких или американских солдат" – просит только об оружии. 

Контекст:

Заявление Макеева было сделано за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране. 

Еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2

С призывом увеличить поставки тяжелого вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, танки, ФРГ, вооружение, военная помощь, Алексей Макеев, война России против Украины, посол, контактная группа Рамштайн, Leopard
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