"Немецкое вооружение спасает жизни. Времени для дискуссий мало". Посол Макеев призвал Германию передать Украине танки

Макеев подчеркнул, что немецкое вооружение, в том числе танки, необходимо Украине для выживания. Как отметил посол, "времени для дискуссий мало" и Украина ожидает, что союзники будут действовать соответственно.
Немецкие танки необходимы Украине для деоккупации территорий, они больше всего соответствуют потребностям Украины, сказал дипломат.
Макеев подчеркнул, что немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T помогают сбивать российские ракеты, а танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами".
Как отметил посол, "немецкое вооружение спасает жизни" в Украине.
Россия ведет войну против всего цивилизованного мира, а украинцы находятся на передовой, подчеркнул он и добавил, что Киев не просит отправлять "немецких или американских солдат" – просит только об оружии.
Заявление Макеева было сделано за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января.
Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране.
Еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.
С призывом увеличить поставки тяжелого вооружения Украине в преддверии "Рамштайна" выступил и генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, сейчас решающая стадия войны, поэтому нужно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы".