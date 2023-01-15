"Немецкое вооружение спасает жизни. Времени для дискуссий мало". Посол Макеев призвал Германию передать Украине танки

Как сказал Макеев, немецкие танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами" Фото: ЕРА

Макеев подчеркнул, что немецкое вооружение, в том числе танки, необходимо Украине для выживания. Как отметил посол, "времени для дискуссий мало" и Украина ожидает, что союзники будут действовать соответственно.

Немецкие танки необходимы Украине для деоккупации территорий, они больше всего соответствуют потребностям Украины, сказал дипломат.

Макеев подчеркнул, что немецкие системы противовоздушной обороны IRIS-T помогают сбивать российские ракеты, а танки "помогут нам освободить больше территории и там будет меньше зверств, совершаемых россиянами".

Как отметил посол, "немецкое вооружение спасает жизни" в Украине.

Россия ведет войну против всего цивилизованного мира, а украинцы находятся на передовой, подчеркнул он и добавил, что Киев не просит отправлять "немецких или американских солдат" – просит только об оружии.