Зеленский: На этой неделе удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины

Зеленский: Для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ Фото: president.gov.ua

Президент отметил, что сегодня состоялось еще несколько этапов дипломатического марафона. В частности, Зеленский поговорил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эдди Рамой. Он поблагодарил обоих за поддержку и понимание украинской позиции.

"В целом, благодаря переговорам на этой неделе, нам удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины. И максимально работаем для того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн", встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января", – сказал Зеленский.

Он отметил также подготовку к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.

"В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросу безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет", – резюмировал президент.



