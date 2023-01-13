Зеленский: На этой неделе удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины

Президент отметил, что сегодня состоялось еще несколько этапов дипломатического марафона. В частности, Зеленский поговорил с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьер-министром Албании Эдди Рамой. Он поблагодарил обоих за поддержку и понимание украинской позиции.
"В целом, благодаря переговорам на этой неделе, нам удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия для Украины. И максимально работаем для того, чтобы это было отражено в решениях очередной встречи в формате "Рамштайн", встречи министров обороны, которая состоится во второй половине января", – сказал Зеленский.
Он отметил также подготовку к участию Украины в мероприятиях Всемирного экономического форума в Давосе.
"В этом году традиционная экономическая тематика форума, очевидно, будет уступать вопросу безопасности. И для нас важно, чтобы на каждый вопрос мира по безопасности был эффективный и четкий украинский ответ. Так и будет", – резюмировал президент.
Формат "Рамштайн" был основан весной 2022 года – 26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Министр обороны Украины Алексей Резников тогда передал западным партнерам список вооружения, необходимого Киеву для победы в войне, а после встречи заявил, что благодаря "Рамштайну" произошли "тектонические изменения" в философии партнеров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.
Седьмая встреча группы "Рамштайн" прошла 16 ноября в формате онлайн. Резников сообщил, что приоритетом в обсуждениях на встрече была защита украинского неба.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники собираются "сохранять набранный темп" оказания помощи Украине в течение всей зимы, чтобы Украина могла "продолжать закреплять достижения и перехватывать инициативу на поле боя".
В "клубе Рамштайн" уже 50 стран, ожидается, что их число увеличится, говорил Резников в декабре прошлого года.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял 4 января, что власти Украины работают над решениями, необходимыми для поставок новых видов западного вооружения, и высказывал уверенность в том, что "в 2023-м мы получим то, что не могли по разным причинам получить в 2022-м".
Восьмое заседание "Рамштайна" будет важным для объявления новых решений по оборонной помощи Украине, анонсировал Кулеба.