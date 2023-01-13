Зеленский обсудил с премьером Албании важность наращивания помощи Украине и поддержку формулы мира

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
"Провел разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Поздравил с 30-летием дипотношений между нашими странами, отметил начало работы посольства в Киеве, – написал президент. – Обсудили ситуацию на фронте, важность наращивания помощи Украине в области безопасности и поддержку нашей формулы мира".
Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром * @ediramaal. Привітав із 30-річчям дипвідносин між нашими країнами, відзначив початок роботи посольства в Києві. Обговорили ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги * й підтримку нашої #ФормулаМиру.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023
О том, что Албания откроет диппредставительство в Украине, 12 января сообщила министр иностранных дел страны Олта Джачка.
"30 лет дипломатических отношений между Албанией и Украиной. В этом юбилейном году Албания откроет свое посольство в Киеве", – отметил в Facebook Рама.
Албания поддерживает Украину. Рама сообщал в июне 2022 года, что страны Западных Балкан восстановят жилые дома в деоккупированном Ирпене под Киевом. В августе Украина получила €1 млн грантовых средств от Албании.
Албания и Украина принадлежат к семье свободных и демократических народов и у обеих есть будущее в евроатлантической семье, отметила Джачка 12 января 2023 года.