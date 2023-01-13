Зеленский обсудил с премьером Албании важность наращивания помощи Украине и поддержку формулы мира

Зеленский (на фото) поздравил Раму с 30-летием дипотношений между Украиной и Албанией Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

"Провел разговор с премьер-министром Албании Эдди Рамой. Поздравил с 30-летием дипотношений между нашими странами, отметил начало работы посольства в Киеве, – написал президент. – Обсудили ситуацию на фронте, важность наращивания помощи Украине в области безопасности и поддержку нашей формулы мира".

Провів телефонну розмову з Прем'єр-міністром * @ediramaal. Привітав із 30-річчям дипвідносин між нашими країнами, відзначив початок роботи посольства в Києві. Обговорили ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги * й підтримку нашої #ФормулаМиру. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023

О том, что Албания откроет диппредставительство в Украине, 12 января сообщила министр иностранных дел страны Олта Джачка.

"30 лет дипломатических отношений между Албанией и Украиной. В этом юбилейном году Албания откроет свое посольство в Киеве", – отметил в Facebook Рама.