Зеленский обсудил оборонное сотрудничество и формулу мира с президентом Словакии

Чапутова в разговоре с Зеленским заявила о неизменной дипломатической и военной поддержке со стороны Словакии Фото: president.gov.ua (архив)

По словам Зеленского, они с Чапутовой говорили о дальнейшем украино-словацком оборонном сотрудничестве.

"Пригласил присоединиться к реализации формулы мира. Обсудили совместные международные мероприятия", – написал президент Украины.

Поговорив про подальшу * - * оборонну співпрацю з Президенткою @ZuzanaCaputova. Запросив приєднатися до реалізації #ФормулаМиру. Обговорили спільні міжнародні заходи. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023

В свою очередь Чапутова отметила, что они с Зеленским обсудили ситуацию на линии фронта, "неизменную дипломатическую и военную поддержку" со стороны Словакии и углубление двустороннего сотрудничества между странами.

"Словакия поддерживает усилия Украины по установлению справедливого и прочного мира, в том числе с помощью формулы мира", – подчеркнула президент.