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Зеленский обсудил оборонное сотрудничество и формулу мира с президентом Словакии

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Чапутова в разговоре с Зеленским заявила о неизменной дипломатической и военной поддержке со стороны Словакии
Чапутова в разговоре с Зеленским заявила о неизменной дипломатической и военной поддержке со стороны Словакии
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 13 января поговорил по телефону с президентом Словакии Зузаной Чапутовой. Об этом оба лидера сообщили в Twitter.

По словам Зеленского, они с Чапутовой говорили о дальнейшем украино-словацком оборонном сотрудничестве.

"Пригласил присоединиться к реализации формулы мира. Обсудили совместные международные мероприятия", – написал президент Украины.

В свою очередь Чапутова отметила, что они с Зеленским обсудили ситуацию на линии фронта, "неизменную дипломатическую и военную поддержку" со стороны Словакии и углубление двустороннего сотрудничества между странами.

"Словакия поддерживает усилия Украины по установлению справедливого и прочного мира, в том числе с помощью формулы мира", – подчеркнула президент.

Контекст:

С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле 2022 года Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.

Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".

23 августа Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).

27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29. Вопрос МиГов обсуждался в декабре уже с участием Зеленского.

Теги: Словакия, военная помощь, Владимир Зеленский, война России против Украины, Зузана Чапутова
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