Зеленский обсудил оборонное сотрудничество и формулу мира с президентом Словакии

По словам Зеленского, они с Чапутовой говорили о дальнейшем украино-словацком оборонном сотрудничестве.
"Пригласил присоединиться к реализации формулы мира. Обсудили совместные международные мероприятия", – написал президент Украины.
Поговорив про подальшу * - * оборонну співпрацю з Президенткою @ZuzanaCaputova. Запросив приєднатися до реалізації #ФормулаМиру. Обговорили спільні міжнародні заходи.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2023
В свою очередь Чапутова отметила, что они с Зеленским обсудили ситуацию на линии фронта, "неизменную дипломатическую и военную поддержку" со стороны Словакии и углубление двустороннего сотрудничества между странами.
"Словакия поддерживает усилия Украины по установлению справедливого и прочного мира, в том числе с помощью формулы мира", – подчеркнула президент.
С начала вторжения РФ в Украину Словакия оказывает Украине военную и гуманитарную помощь. В частности, в апреле 2022 года Словакия передала Украине советские системы противовоздушной обороны С-300.
Также Словакия передала Украине самоходные установки Zuzana 2, вертолеты и боеприпасы для реактивной системы залпового огня "Град".
23 августа Чапутова сообщила, что Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП).
27 августа стало известно, что Польша и Чехия планируют патрулировать небо Словакии, благодаря чему страна может передать Украине 11 своих истребителей МиГ-29. Вопрос МиГов обсуждался в декабре уже с участием Зеленского.