Политтехнолог Шейтельман: Россияне ждут форс-мажорных ситуаций. Например, смерти Байдена или революции в Германии. Они же заговор там делали

"Они [российская верхушка] не могут [придумать ничего нового], у них нет новой фантазии на что-то такое: большое. Они будут вот так делать. Но вопрос, на сколько хватит нас, на сколько хватит Европы, Запада вот в таком именно бодании, большом", – считает Шейтельман.
По его мнению, Россия сейчас полагается на случай.
"Я вам честно скажу: они ждут форс-мажорных ситуаций. Вот это их расчет. Наш, кстати, тоже на самом деле. Только наши лучше. У нас ожидания положительные, а у них – не очень. Они ждут, что умрет [президент США Джо] Байден – и какая-то [вице-президент США Камала] Харрис, случайно возглавив США, скажет... Ну например. Или, там, революция в Германии. Помните, они же сейчас какой-то заговор делали? Кого-то расстрелять, убить..." – сказал политтехнолог.
Вот на такого рода ситуации, по мнению Шейтельмана, рассчитывает сейчас РФ, руководствуясь девизом: "Мы подождем, мы посмотрим".
"Путин так всегда делал. "Мы подождем, посмотрим, как будет". Он захватил Крым – дальше что он делал? Он же не пытался срочно какие-то дипломатические шаги. "Подождем, посмотрим, что они будут делать". Подождали год-два – и рассосалось", – констатировал он.
Политтехнолог напомнил, что и чемпионат мира по футболу в 2018 году у России не отняли, хотя "сначала говорили, что отнимут".
"А уже дождался он [Путин] до того, что [действующий на тот момент президент США Дональд] Трамп сказал: "Давайте его вернем в G8. А потом он дождался того, что [действующий на тот момент канцлер ФРГ] Ангела Меркель сказала: "А давайте снова проведем саммит Россия – ЕС", – рассказал Шейтельман.
Политтехнолог указал, что к счастью для Украины, в этом отказались участвовать Нидерланды.
"Голландия сказала: "А мы не будем на таком саммите, потому что самолет и так далее". Но это уже висело на волоске. То есть еще бы, может, и дождался. Но теперь, конечно, ему будет сложнее ждать", – сказал он.
По мнению политтехнолога, больше шансов дождаться экстренных ситуаций в самой России имеет Украина.
"Мы тоже ждем форс-мажора. Мы ждем "черного лебедя" так называемого, но у нас есть основания его ждать. В системе, которая находится под таким давлением, как Россия сегодня, обязательно прилетит "черный лебедь", – заявил Шейтельман.
Политтехнолог убежден, что Украине нужно просто продолжать давление на Россию, которое при этом "очень тяжело нам всем дается".
"Особенно людям на фронте, естественно. А людям в оккупации, а людям в прифронтовых городах... Вот нам надо ждать, продолжать на них давить – и у них что-то да лопнет. Вот вы сказали, там, мобилизованные взбунтуются, может быть. А может, еще что-то, может, еще что-то. Мы не знаем. Но оно обязательно случится", – подытожил Шейтельман.
Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью
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