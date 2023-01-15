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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Россияне ждут форс-мажорных ситуаций. Например, смерти Байдена или революции в Германии. Они же заговор там делали

 
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Шейтельман убежден, что Россия надеется на экстраординарные события, которые могли бы изменить ситуацию для РФ к лучшему
Шейтельман убежден, что Россия надеется на экстраординарные события, которые могли бы изменить ситуацию для РФ к лучшему
Скриншот: Особистість з Сергієм Дойком / YouTube

Россия рассчитывает, что на Западе произойдет некая форс-мажорная ситуация, которая поменяет отношение к войне и снизит поддержку Украины, другой стратегии у президента РФ Владимира Путина на данный момент нет. Такое мнение выразил живущий в Украине израильский политтехнолог Михаил Шейтельман в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Они [российская верхушка] не могут [придумать ничего нового], у них нет новой фантазии на что-то такое: большое. Они будут вот так делать. Но вопрос, на сколько хватит нас, на сколько хватит Европы, Запада вот в таком именно бодании, большом", – считает Шейтельман.

По его мнению, Россия сейчас полагается на случай.

"Я вам честно скажу: они ждут форс-мажорных ситуаций. Вот это их расчет. Наш, кстати, тоже на самом деле. Только наши лучше. У нас ожидания положительные, а у них – не очень. Они ждут, что умрет [президент США Джо] Байден – и какая-то [вице-президент США Камала] Харрис, случайно возглавив США, скажет... Ну например. Или, там, революция в Германии. Помните, они же сейчас какой-то заговор делали? Кого-то расстрелять, убить..." – сказал политтехнолог.

Вот на такого рода ситуации, по мнению Шейтельмана, рассчитывает сейчас РФ, руководствуясь девизом: "Мы подождем, мы посмотрим".

"Путин так всегда делал. "Мы подождем, посмотрим, как будет". Он захватил Крым – дальше что он делал? Он же не пытался срочно какие-то дипломатические шаги. "Подождем, посмотрим, что они будут делать". Подождали год-два – и рассосалось", – констатировал он.

Политтехнолог напомнил, что и чемпионат мира по футболу в 2018 году у России не отняли, хотя "сначала говорили, что отнимут".

"А уже дождался он [Путин] до того, что [действующий на тот момент президент США Дональд] Трамп сказал: "Давайте его вернем в G8. А потом он дождался того, что [действующий на тот момент канцлер ФРГ] Ангела Меркель сказала: "А давайте снова проведем саммит Россия – ЕС", – рассказал Шейтельман.

Политтехнолог указал, что к счастью для Украины, в этом отказались участвовать Нидерланды.

"Голландия сказала: "А мы не будем на таком саммите, потому что самолет и так далее". Но это уже висело на волоске. То есть еще бы, может, и дождался. Но теперь, конечно, ему будет сложнее ждать", – сказал он.

По мнению политтехнолога, больше шансов дождаться экстренных ситуаций в самой России имеет Украина.

"Мы тоже ждем форс-мажора. Мы ждем "черного лебедя" так называемого, но у нас есть основания его ждать. В системе, которая находится под таким давлением, как Россия сегодня, обязательно прилетит "черный лебедь", – заявил Шейтельман.

Политтехнолог убежден, что Украине нужно просто продолжать давление на Россию, которое при этом "очень тяжело нам всем дается".

"Особенно людям на фронте, естественно. А людям в оккупации, а людям в прифронтовых городах... Вот нам надо ждать, продолжать на них давить – и у них что-то да лопнет. Вот вы сказали, там, мобилизованные взбунтуются, может быть. А может, еще что-то, может, еще что-то. Мы не знаем. Но оно обязательно случится", – подытожил Шейтельман.

Политтехнолог Шейтельман: Говорят, Путин болеет. Я не верю, что он умрет, потому что, если нужно, органы пересадят. Но ему очень плохо, это видно. Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Война, которую 24 февраля начала Россия, закончится не только возвращением Украине оккупированных территорий, но и демилитаризацией приграничья РФ на глубину 50–100 км, заявлял советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 7 декабря 2022 года. 10 января 2023 года он дал прогноз, что война закончится в этом году.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину. Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

Путин кажется "более изолированным, чем когда-либо", как внутри РФ, так и на международном уровне, и чувствует "потерю друзей", писала 30 декабря газета The Washington Post, подводя итоги 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему безразлична судьба Путина после победы Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, Германия, Дмитрий Гордон, Ангела Меркель, Крым, Украина, Нидерланды, Джо Байден, Кремль, Большая восьмерка, оккупация, Большая семерка, вторжение, Дональд Трамп, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Камала Харрис, ЕС, российские оккупанты, деоккупация, Михаил Шейтельман
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