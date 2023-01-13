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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Политтехнолог Шейтельман: Сейчас привезли в Саратов или Самару погибших в Макеевке российских военных. Это важно, что их так много из одного места. Когда такое в каждом регионе будет – тогда начнется

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В Макеевке, по разным данным, ликвидировали до 610 оккупантов
В Макеевке, по разным данным, ликвидировали до 610 оккупантов
Фото: ЕРА (архив)

Массовая ликвидация в Макеевке Донецкой области российских мобилизованных на войну против Украины важна в плане реакции общества в РФ. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил проживающий в Украине израильский политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

"То, что сейчас привезли то ли в Саратов, то ли в Самару из Макеевки, – это важно: что их так много из одного и того же места. Когда в каждом регионе такое будет, тогда начнется", – сказал он.

Политтехнолог отметил, что после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года часть россиян уехала за границу, но уже вернулась, потому что "закончился призыв", – потому что они "не готовились" к отъезду.

"Я уверен, что 80 процентов точно вернулось. У них не было запаса денег жить. Там сейчас не берут. Они побегут обратно. Это будет тот же миллион. А новых 300 тысяч [мобилизованных], я думаю, наберут пока спокойно. То есть вопрос – сколько раз таких итераций можно допустить. Они не бесконечны. Терпение не бесконечное. [...] Но вот сколько этой итерации? Две-три еще, думаю", – объяснил Шейтельман.

Он напомнил, что сейчас по России происходит так, как было в Советском Союзе после его вступления в войну в Афганистане – привозят гробы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в ночь на 1 января 2023 года в результате "неосторожного обращения с нагревательными приборами, пренебрежения мерами безопасности, курения в неустановленном месте" уничтожено около 400 мобилизованных россиян, которые находились в здании профтехучилища №19 в Макеевке, еще около 300 оккупантов получили ранения разной степени тяжести.

Российское минобороны признало гибель сначала 63, а позже 89 оккупантов в результате удара по ПТУ в Макеевке. 

Генштаб Вооруженных сил Украины 2 января подтвердил удар, нанесенный по оккупантам в Макеевке в последний день 2022 года. Ликвидация оккупантов в Макеевке стала результатом хорошей работы украинских военных на западной технике, заявил 3 января спикер восточной группировки Вооруженных сил Украины Сергей Череватый.

В украинской военной разведке 8 января заявили, что "Макеевка – это часть нашего контрнаступления, которое началось в августе", и анонсировали новые удары в будущем.

По состонию на 11 января на месте попавшего под удар ПТУ остались руины, погибли, по разным данным, от 89 до 610 российских военных.

По данным Генштаба ВСУ на 12 января, украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ (24 февраля 2022 года) уничтожили около 113 390 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, война, военные, граница, мобилизация, Макеевка, вторжение, война России против Украины, погибшие, потери армии России, россияне, Михаил Шейтельман
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