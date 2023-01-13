Политтехнолог Шейтельман: Сейчас привезли в Саратов или Самару погибших в Макеевке российских военных. Это важно, что их так много из одного места. Когда такое в каждом регионе будет – тогда начнется

"То, что сейчас привезли то ли в Саратов, то ли в Самару из Макеевки, – это важно: что их так много из одного и того же места. Когда в каждом регионе такое будет, тогда начнется", – сказал он.

Политтехнолог отметил, что после объявления в РФ частичной мобилизации в сентябре 2022 года часть россиян уехала за границу, но уже вернулась, потому что "закончился призыв", – потому что они "не готовились" к отъезду.

"Я уверен, что 80 процентов точно вернулось. У них не было запаса денег жить. Там сейчас не берут. Они побегут обратно. Это будет тот же миллион. А новых 300 тысяч [мобилизованных], я думаю, наберут пока спокойно. То есть вопрос – сколько раз таких итераций можно допустить. Они не бесконечны. Терпение не бесконечное. [...] Но вот сколько этой итерации? Две-три еще, думаю", – объяснил Шейтельман.

Он напомнил, что сейчас по России происходит так, как было в Советском Союзе после его вступления в войну в Афганистане – привозят гробы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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