Украина может рассчитывать на увеличение поставок тяжелого вооружения от Запада в ближайшее время – Столтенберг

Цитаты из интервью, доступного по подписке, приводит агентство AFP.

Столтенбрег сказал, что недавние обещания партнеров предоставить Украине тяжелую боевую технику очень важны, и выразил ожидание, что "в ближайшем будущем их будет еще больше".

Генсек НАТО подчеркнул, что сейчас решающая стадия войны РФ против Украины. Поэтому важно, чтобы союзники предоставили Украине "оружие, необходимое для победы", добавил он.

"The recent pledges for heavy warfare equipment are important - and I expect more in the near future," said NATO Secretary General Jens Stoltenberg on Sunday.

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Заявление Столтенберга прозвучало за несколько дней до очередного заседания контактной группы по оказанию Украине оборонной помощи в формате "Рамштайн" – ожидается, что оно состоится 20 января.

Украина к этому заседанию активно готовится, говорил президент Владимир Зеленский 13 января. По его словам, на прошлой неделе "удалось существенно усилить решимость партнеров увеличивать поставки оружия" стране.

Так, еще до "Рамштайна" Польша объявила о создании коалиции, которая предоставит Украине танки западного образца. Варшава намерена передать роту немецких танков Leopard (всего такие танки готовы предоставить Украине пять стран, заявляли в МИД Украины). Великобритания тоже уже сообщила, что передаст Украине танки – 14 единиц Challenger 2.