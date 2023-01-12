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НАТО и ЕС создадут группу для защиты инфраструктуры после взрывов на "Северных потоках"

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Столтенберг и фон дер Ляйен рассказали о задачах совместной группы
Столтенберг и фон дер Ляйен рассказали о задачах совместной группы
Фото: EPA

НАТО и Евросоюз решили создать целевую группу для усиления защиты критически важной инфраструктуры в ответ на атаку на газопроводы "Северный поток" в 2022 году, заявили руководители организаций 11 января. Об этом сообщает Reuters.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саботаж трубопроводов Россия – Германия в Балтийском море показал необходимость "противостоять новому типу угроз".

Она рассказала, что в составе группы эксперты обеих сторон будут работать над выявлением ключевых угроз для инфраструктуры и изучать стратегические уязвимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что целевая группа станет частью расширения сотрудничества между НАТО и ЕС. Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин использует энергию в качестве оружия.

По его словам, стороны хотят вместе решить, как сделать критически важную инфраструктуру, технологии и цепочки поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам, а также принять меры для снижения потенциальных уязвимостей.

Контекст:

В ночь на 26 сентября 2022 года была зафиксирована утечка на одной из ниток магистрали "Северный поток – 2" в исключительной экономической зоне Дании юго-восточнее острова Борнхольм. Позже такие утечки были зафиксированы на обеих нитках "Северного потока" северо-восточнее острова. Незадолго до обнаружения утечек шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

Незадолго до падения давления в трубах и обнаружения утечки газа шведские и датские сейсмологические станции зафиксировали подводные взрывы.

30 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что повреждения газопроводов "Северный поток" и "Северный поток – 2" организовали западные страны, а США "являются главным выгодополучателем".

Президент США Джо Байден назвал повреждения на газопроводах "преднамеренным актом саботажа". "Теперь россияне распространяют дезинформацию и ложь... Мы собираемся работать с нашими союзниками, чтобы докопаться до сути того, что именно произошло", – сказал он 30 сентября.

По мнению советника министра энергетики Украины Елены Зеркаль, Россия могла умышленно повредить "Северные потоки", чтобы избежать штрафов за недоснабжение газа европейским потребителям.

Теги: НАТО, Еврокомиссия, Йенс Столтенберг, Северный поток, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен
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