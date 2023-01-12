НАТО и ЕС создадут группу для защиты инфраструктуры после взрывов на "Северных потоках"

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что саботаж трубопроводов Россия – Германия в Балтийском море показал необходимость "противостоять новому типу угроз".

Она рассказала, что в составе группы эксперты обеих сторон будут работать над выявлением ключевых угроз для инфраструктуры и изучать стратегические уязвимости.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что целевая группа станет частью расширения сотрудничества между НАТО и ЕС. Он также заявил, что президент РФ Владимир Путин использует энергию в качестве оружия.

По его словам, стороны хотят вместе решить, как сделать критически важную инфраструктуру, технологии и цепочки поставок более устойчивыми к потенциальным угрозам, а также принять меры для снижения потенциальных уязвимостей.