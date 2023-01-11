Зеленский о саммите НАТО в Вильнюсе: Поддержки в виде риторики об открытых дверях недостаточно. Нам нужны шаги вперед

"Сегодня мы долго говорили с коллегами о НАТО, об Альянсе, о Европейском союзе. Что касается Вильнюса. На сегодня просто поддержки Украины от коллег НАТО, поддержки в виде риторики об открытых дверях недостаточно для Украины. А именно недостаточно для мотивации нашего государства, а если еще конкретнее – недостаточно для мотивации наших воинов. Поэтому нам нужны шаги вперед", – сказал он, отвечая на вопрос об ожиданиях от саммита.

По словам Зеленского, он говорил о таких шагах с Дудой и Науседой сегодня во Львове.

"Решение будет в Вильнюсе. Мы очень ожидаем мощных шагов, мы ожидаем чего-то большего, чем просто "открытые двери". Это будет, мне кажется, важным сигналом. Эти вещи мотивируют. Они мотивируют людей, наше общество. Как кандидатство в ЕС – как это влияет? Мотивирует. Что все это правда, что люди не безразличны, что нас на кормят обещаниями и действительно нас видят равными. И поэтому кандидатство мотивировало. Открытие диалога о вступлении в ЕС в этом году – желательно, важно. Мотивирует бороться. Так же, как и шаги вперед на вильнюсском саммите. Нам нужна помощь: мотивировать все наше государство и все государства Альянса", – добавил он.