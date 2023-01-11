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Зеленский ожидает, что НАТО примет Украину в свой состав по ускоренной процедуре

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Зеленский: Было бы максимально эффективным решение НАТО об основании механизма ускорения интеграции Украины в Альянс. Так, как это было в случае Швеции, Финляндии
Зеленский: Было бы максимально эффективным решение НАТО об основании механизма ускорения интеграции Украины в Альянс. Так, как это было в случае Швеции, Финляндии
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что страны НАТО задействуют механизм ускорения интеграции Украины в Альянс. Об этом он заявил 11 января на совместном брифинге с президентами Литвы и Польши Гитанасом Науседой и Анджеем Дудой во Львове, трансляция велась в YouTube.

Зеленский рассказал, что Украина готовится к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля, и к началу переговоров перед вступлением в Евросоюз. Он ожидает, что эти переговоры начнутся в этом году. 

"Готовимся к новым шагам, которые будут все больше объединять украинский оборонный опыт, нашу прочность с силой евроатлантического сообщества. Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение стран – членов НАТО об основании механизма ускорения интеграции Украины в Альянс. Так, как это было в случае Швеции, Финляндии", – добавил он. 

По словам Зеленского, Польша и Литва полностью поддерживают вступление Украины в НАТО. 

"Очень рассчитываем на ощутимый прогресс в этом направлении во время вильнюсского саммита уже в этом году", – добавил президент Украины.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, НАТО, Польша, Литва, Швеция, Финляндия, Владимир Зеленский, саммит НАТО, членство
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