Зеленский ожидает, что НАТО примет Украину в свой состав по ускоренной процедуре

Зеленский рассказал, что Украина готовится к саммиту Украина – ЕС, который запланирован на 3 февраля, и к началу переговоров перед вступлением в Евросоюз. Он ожидает, что эти переговоры начнутся в этом году.
"Готовимся к новым шагам, которые будут все больше объединять украинский оборонный опыт, нашу прочность с силой евроатлантического сообщества. Было бы максимально эффективным и соответствующим реальности и нашему оборонному потенциалу решение стран – членов НАТО об основании механизма ускорения интеграции Украины в Альянс. Так, как это было в случае Швеции, Финляндии", – добавил он.
По словам Зеленского, Польша и Литва полностью поддерживают вступление Украины в НАТО.
"Очень рассчитываем на ощутимый прогресс в этом направлении во время вильнюсского саммита уже в этом году", – добавил президент Украины.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
Вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что в НАТО есть консенсус по вопросу членства Украины. "Ни одна из стран Альянса не ответила Украине "нет". Фактически все 30 стран НАТО – это уже официальная позиция по результатам министерской встречи в Бухаресте – подтверждают, что Украина будет членом НАТО и заявка Украины будет официально рассмотрена", – заявила она 1 декабря.