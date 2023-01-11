Президенты Украины, Литвы и Польши подписали совместную декларацию второго саммита "Люблинского треугольника"

"По результатам переговоров есть совместная декларация. В ней отражены ключевые политические, гуманитарные и другие выводы сегодняшней встречи", – сообщил Зеленский.

Его пресс-служба отметила, что совместная декларация "подтверждает многовековые исторические связи между Украиной, Литвой и Польшей, а также определяет приоритетные направления сотрудничества "Люблинского треугольника", в частности в рамках стратегического курса нашего государства относительно полноправного членства в Евросоюзе и НАТО".

"В документе отмечено намерение Литвы и Польши продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной, гуманитарной и другой поддержки Украине, [...] высказана поддержка созыва глобального саммита формулы мира для консолидации международной поддержки мирного плана, представленного [...] Зеленским", – говорится в сообщении.

Пресс-служба Зеленского подчеркнула, что в совместной декларации "подтверждена поддержка создания специального международного трибунала относительно преступления агрессии РФ против Украины".

"В документе отдельно отмечено расширение черноморской "зерновой инициативы" на другие морские порты нашего государства и важность продолжения программы "Зерно из Украины" для усиления глобальной продовольственной безопасности", – объяснили в Офисе президента Украины.

Совместной декларацией на уровне президентов "фиксируется поддержка литовской и польской сторонами перспективы обретения Украиной членства в ЕС и НАТО, как только это позволят условия".