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Бербок поедет в Гаагу, чтобы обсудить преступления России в войне против Украины – МИД Германии

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Бербок 16 января едет в Гаагу, отметили в МИД ФРГ
Бербок 16 января едет в Гаагу, отметили в МИД ФРГ
Фото: EPA

Ответственные за ракетный удар по жилому дому в Днепре должны быть привлечены к ответственности.

Об этом говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном в Twitter 15 ноября.

В ведомстве отметили "еще один день российского бомбардировочного террора", заявив, что ФРГ "твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее военной, экономической и гуманитарной помощью, а также политически".

"Ответственные за совершенные преступления должны быть привлечены к ответственности – от российских солдат, которые насиловали, грабили и обстреливали ракетами дома в Днепре, до руководства, отдающего приказы об этих преступлениях. Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра едет в Гаагу", – указывается в сообщении.

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС. Известно о 29 погибших и 73 раненых, судьба еще более 40 неизвестна, рассказали в ОВА 15 января в 17.35.

Контекст:

Создать специальный трибунал по преступлению российской агрессии против Украины предложил президент Украины Владимир Зеленский, спецтрибунал дополнит деятельность Международного уголовного суда и других подобных институций, которые на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

Украина предлагает положить в основу будущего спецтрибунала пять параметров и, в частности, определить, что статус подсудимого, включая статус главы государства, не будет освобождать его от индивидуальной уголовной ответственности.

О начале работы над созданием спецтрибунала для расследования военных преступлений России в Украине заявили 30 ноября 2022 года в МИД Франции. Российский МИД "возмутился" из-за заявления из Франции.

Теги: Россия, Германия, Украина, ФРГ, агрессия, Гаагский трибунал, МИД Германии, преступление, обстрелы, война России против Украины, Анналена Бербок, военное преступление
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