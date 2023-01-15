Бербок поедет в Гаагу, чтобы обсудить преступления России в войне против Украины – МИД Германии

Об этом говорится в сообщении МИД Германии, опубликованном в Twitter 15 ноября.

В ведомстве отметили "еще один день российского бомбардировочного террора", заявив, что ФРГ "твердо стоит на стороне Украины и поддерживает ее военной, экономической и гуманитарной помощью, а также политически".

"Ответственные за совершенные преступления должны быть привлечены к ответственности – от российских солдат, которые насиловали, грабили и обстреливали ракетами дома в Днепре, до руководства, отдающего приказы об этих преступлениях. Это одна из причин, почему Анналена Бербок завтра едет в Гаагу", – указывается в сообщении.

Those responsible for the crimes committed must be held accountable - from Russian soldiers raping, pillaging & firing missiles on homes in #Dnipro to the leadership ordering these crimes. That is one of the reasons why @ABaerbock is traveling to The Hague tomorrow. 2/2 — GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) January 15, 2023

14 января Россия несколько раз атаковала ракетами территорию Украины, в том числе Днепр. Часть ракет была сбита силами ПВО.

В результате ракетного удара по Днепру обрушился подъезд жилого многоквартирного многоэтажного дома. Предварительно разрушены 72 квартиры и повреждены более 230 квартир, указали в ГСЧС. Известно о 29 погибших и 73 раненых, судьба еще более 40 неизвестна, рассказали в ОВА 15 января в 17.35.