Премьер Польши ожидает, что страны ЕС предоставят Украине до 100 танков

Об этом сообщил Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.
Poland expects European allies to send as many as 100 battle tanks to support Ukraine’s armed forces, Prime Minister Mateusz Morawiecki tells @flacqua at Davos https://t.co/oHFhc4YdSu pic.twitter.com/uiDr7b2PqH— Bloomberg TV (@BloombergTV) January 18, 2023
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы, пишет Bloomberg.
Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало агентство.
Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.
По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.