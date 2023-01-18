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Премьер Польши ожидает, что страны ЕС предоставят Украине до 100 танков

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Польша ожидает, что танки Leopard предоставят Украине Дания, Финляндия и Германия, отметил Моравецкий
Польша ожидает, что танки Leopard предоставят Украине Дания, Финляндия и Германия, отметил Моравецкий
Фото: EPA

Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине".

Об этом сообщил Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы, пишет Bloomberg.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало агентство.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Теги: Германия, Украина, Польша, Всемирный экономический форум, Давос, танки, Финляндия, военная помощь, война России против Украины, премьер-министр, Матеуш Моравецкий, ЕС, Олаф Шольц, канцлер, Leopard
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