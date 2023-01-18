Премьер Польши ожидает, что страны ЕС предоставят Украине до 100 танков

Польша ожидает, что танки Leopard предоставят Украине Дания, Финляндия и Германия, отметил Моравецкий Фото: EPA

Об этом сообщил Bloomberg на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По его словам, Польша решила предоставить Украине 14 танков Leopard 2 и ожидает, что это сделают и другие страны ЕС, включая Данию, Финляндию и Германию.

Poland expects European allies to send as many as 100 battle tanks to support Ukraine’s armed forces, Prime Minister Mateusz Morawiecki tells @flacqua at Davos https://t.co/oHFhc4YdSu pic.twitter.com/uiDr7b2PqH — Bloomberg TV (@BloombergTV) January 18, 2023

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил 17 января, что ведет переговоры с союзниками о возможных поставках немецких танков Leopard в Украину, отметив, что любые объявления должны быть согласованы, пишет Bloomberg.

Кроме Германии, танки Leopard имеют в своих арсеналах еще 12 европейских стран, указало агентство.