Дуда заявил, что Польша в начале 2022 года передала Украине 260 постсоветских танков

Надежду на это 17 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе высказал президент Польши Анджей Дуда, его цитирует PAP.

По словам Дуды, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно просил о военной поддержке, в частности – современные танки, чтобы "остановить российское вторжение".

Дуда рассказал, что Польша в начале 2022 года передала Украине 260 постсоветских танков, на практике это стало "началом огромной военной поддержки Украины".

Польша передала Украине танки Т-72, рассказывал глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох в интервью Polsat News в апреле. Он не стал называть конкретное количество переданных танков, но сказал, что речь идет о "значительной цифре".

Контекст:

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков.

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.