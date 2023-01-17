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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украине понадобится больше современных танков, чем обещает дать Запад – The Guardian

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Украине нужно гораздо больше танков, чем было обещано, чтобы совершить прорыв, считают эксперты
Украине нужно гораздо больше танков, чем было обещано, чтобы совершить прорыв, считают эксперты
Фото: EPA

Великобритания отправляет Украине 14 танков, и другие страны могут вскоре последовать ее примеру, но эксперты говорят, что Киеву их нужно около 100. Об этом пишет британское издание The Guardian 16 января.

Издание пишет, что россияне пытаются укрепить свои позиции, возможно, готовясь к новой атаке, и Украине нужен прорыв этой весной. Поскольку НАТО не желает помогать Украине боевой авиацией, помочь могут тяжелые бронированные танки, которые Запад в конце концов согласился предоставить.

"Только танки обладают защитой, мобильностью и огневой мощью, чтобы сохранять скорость даже после того, как они вступят в контакт с мощными силами противника", – сказал Ник Рейнольдс, эксперт по наземным боевым действиям в аналитическом центре Rusi.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) заявили на прошлой неделе, что, по их мнению, Украине нужно около 100 современных танков. С этой оценкой согласен бывший начальник военной разведки Великобритании Фил Осборн.

Предоставление Великобританией 14 танков Challenger 2 само по себе недостаточно, и даже если бы Великобритания захотела пойти дальше, она бы не смогла предоставить нужное количество, пишет The Guardian. Поэтому идут разговоры о Leopard 2 немецкого производства, который доступен в большем количестве по всей Европе и обладает большей боеспособностью, чем танки советской эпохи, которые есть сейчас в Украине.

По данным IISS, на вооружении вооруженных сил 13 стран НАТО находится чуть более 2300 танков Leopard 2, хотя не менее 300 на хранении, а многие другие – в плачевном состоянии. Тем не менее их достаточно, чтобы достичь количества 100, если выступит еще несколько стран и канцлер Германии Олаф Шольц примет окончательное решение разрешить их реэкспорт, говорится в статье The Guardian.

Эксперты IISS говорят, что украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь "базового мастерства" в использовании Leopard 2, то же самое касается Challenger 2.

Тем не менее многое будет зависеть от того, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией для расчистки пути и пехоты для защиты бронетехники и расчистки укрепленных позиций, пишет The Guardian.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard ведутся в течение последних месяцев. Канцлер ФРГ Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

11 января Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard. В вооруженных силах Польши в роту входит до 14 танков. 

По словам спикера правительства Польши Петра Мюллера, Варшава будет оказывать давление на другие европейские страны по поводу передачи Украине танков Leopard.

По информации украинского МИД, танки Leopard Украине готовы передать пять стран. Однако для этого необходимо согласие Германии. Пока Берлин о таком решении не объявлял.

Правительство Великобритании 11 января 2023 года официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки Challenger 2 для защиты от российской агрессии.

Теги: Великобритания, танки, военная техника, военная помощь, российская агрессия, война России против Украины, Leopard
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