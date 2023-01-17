Украине понадобится больше современных танков, чем обещает дать Запад – The Guardian

Украине нужно гораздо больше танков, чем было обещано, чтобы совершить прорыв, считают эксперты Фото: EPA

Издание пишет, что россияне пытаются укрепить свои позиции, возможно, готовясь к новой атаке, и Украине нужен прорыв этой весной. Поскольку НАТО не желает помогать Украине боевой авиацией, помочь могут тяжелые бронированные танки, которые Запад в конце концов согласился предоставить.

"Только танки обладают защитой, мобильностью и огневой мощью, чтобы сохранять скорость даже после того, как они вступят в контакт с мощными силами противника", – сказал Ник Рейнольдс, эксперт по наземным боевым действиям в аналитическом центре Rusi.

Эксперты Международного института стратегических исследований (IISS) заявили на прошлой неделе, что, по их мнению, Украине нужно около 100 современных танков. С этой оценкой согласен бывший начальник военной разведки Великобритании Фил Осборн.

Предоставление Великобританией 14 танков Challenger 2 само по себе недостаточно, и даже если бы Великобритания захотела пойти дальше, она бы не смогла предоставить нужное количество, пишет The Guardian. Поэтому идут разговоры о Leopard 2 немецкого производства, который доступен в большем количестве по всей Европе и обладает большей боеспособностью, чем танки советской эпохи, которые есть сейчас в Украине.

По данным IISS, на вооружении вооруженных сил 13 стран НАТО находится чуть более 2300 танков Leopard 2, хотя не менее 300 на хранении, а многие другие – в плачевном состоянии. Тем не менее их достаточно, чтобы достичь количества 100, если выступит еще несколько стран и канцлер Германии Олаф Шольц примет окончательное решение разрешить их реэкспорт, говорится в статье The Guardian.

Эксперты IISS говорят, что украинским солдатам может потребоваться от трех до шести недель, чтобы достичь "базового мастерства" в использовании Leopard 2, то же самое касается Challenger 2.

Тем не менее многое будет зависеть от того, разработает ли Киев план эффективного использования танков в сочетании с артиллерией для расчистки пути и пехоты для защиты бронетехники и расчистки укрепленных позиций, пишет The Guardian.