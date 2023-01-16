Пентагон о предоставлении Украине Abrams: Нет ясности, является ли это лучшим ответом на вызовы

Колин Каль: Мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить [Украине] вовремя и в необходимом количестве Фото: defense.gov

Об этом чиновник сказал во время общения с журналистами в Киеве 16 января, сообщает "Укринформ".

"Нет ясности относительно того, является ли это лучшим ответом на вызовы, – сказал Каль. – Поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве. А также чтобы обеспечить их поддержку для Украины".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 6 декабря, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос передачи танков и систем ПВО Patriot. Он называл разговор непростым, но отмечал, что в нем есть продвижение. Уже после этого, 21 декабря, США объявили о предоставлении Украине батареи Patriot.

9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок в Украину американских танков. "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду", – сказал он.