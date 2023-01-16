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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пентагон о предоставлении Украине Abrams: Нет ясности, является ли это лучшим ответом на вызовы

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Колин Каль: Мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить [Украине] вовремя и в необходимом количестве
Колин Каль: Мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить [Украине] вовремя и в необходимом количестве
Фото: defense.gov

Американские танки Abrams – это очень дорогое вооружение, которое очень тяжело обслуживать, заявил заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, комментируя возможность предоставления Украине этих танков.

Об этом чиновник сказал во время общения с журналистами в Киеве 16 января, сообщает "Укринформ"

"Нет ясности относительно того, является ли это лучшим ответом на вызовы, – сказал Каль. – Поэтому мы продолжим смотреть на то, какие тяжелые машины, включая танки, есть смысл предоставить вовремя и в необходимом количестве. А также чтобы обеспечить их поддержку для Украины". 

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 6 декабря, что при каждом контакте с США украинская сторона поднимает вопрос передачи танков и систем ПВО Patriot. Он называл разговор непростым, но отмечал, что в нем есть продвижение. Уже после этого, 21 декабря, США объявили о предоставлении Украине батареи Patriot.

9 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил возможность поставок в Украину американских танков. "Не исключаю. Но и обещать ничего не буду", – сказал он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, танки, военная помощь, война России против Украины, Колин Каль
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