США осознают потребность Украины в дальнобойных системах – Пентагон

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность [Украины] в этих системах", – отметил чиновник.
Он считает, что "полезно сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели".
"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", – добавил Каль.
ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км.
Украина неоднократно призывала США предоставить ей ракеты ATACMS. Также с таким призывом выступали партнеры, в частности – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, которое вышло 5 января 2023 года, высказал мнение, что решение для поражения российских целей на больших расстояниях будет найдено. "Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным. Как и ПРЗК Stinger, мне говорили во время моих визитов, [предоставить Украине] абсолютно невозможно. Сегодня это все возможно. Поэтому в моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим", – заявил он.