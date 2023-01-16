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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США осознают потребность Украины в дальнобойных системах – Пентагон

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Колин Каль: Мы обсуждаем, как Украине справиться с этим вызовом
Колин Каль: Мы обсуждаем, как Украине справиться с этим вызовом
Фото: defense.gov

США осознают потребность Украины в дальнобойных системах, способных поражать объекты противника за линией фронта. Об этом заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль заявил во время общения с журналистами в Киеве 16 января, пишет "Европейская правда".

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность [Украины] в этих системах", – отметил чиновник.

Он считает, что "полезно сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели".

"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", – добавил Каль.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. 

Украина неоднократно призывала США предоставить ей ракеты ATACMS. Также с таким призывом выступали партнеры, в частности – министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. 

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью, которое вышло 5 января 2023 года, высказал мнение, что решение для поражения российских целей на больших расстояниях будет найдено. "Да, ATACMS – ракеты дальнего действия. Я думаю, что со временем эти дискуссии завершатся успешно для нас. Как они завершились по Patriot – когда-то это казалось невозможным. Как и ПРЗК Stinger, мне говорили во время моих визитов, [предоставить Украине] абсолютно невозможно. Сегодня это все возможно. Поэтому в моем понимании все невозможное возможно в будущем. Мы найдем другое решение дальнего поражения врага. В том числе с партнерами об этом говорим", – заявил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Пентагон, война России против Украины, ракеты, HIMARS, Колин Каль, ATACMS
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