США осознают потребность Украины в дальнобойных системах – Пентагон

"Что касается дальнобойных систем, так называемых ATACMS, то мы и дальше слышим заинтересованность [Украины] в этих системах", – отметил чиновник.

Он считает, что "полезно сосредотачиваться не столько на этой конкретной системе, сколько на необходимости поражать более дальние цели".

"Не буду вдаваться в подробности, но скажу: мы осознаем эту потребность в нынешнем статусе, и мы обсуждаем то, как Украине справиться с этим вызовом. Не буду уточнять, о каких системах может идти речь, но продолжим соответствующий диалог с украинскими коллегами", – добавил Каль.