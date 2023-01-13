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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные начнут обучение на Bradley на следующей неделе – Пентагон

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Украина получит M2 Bradley от США
Украина получит M2 Bradley от США
Фото: wikipedia.org (архив)

Украинские военные будут учиться управлять боевыми бронемашинами M2 Bradley в Германии, обучение начнется, скорее всего, на следующей неделе. Об этом на брифинге 12 января сообщил спикер Пентагона Пэт Райдер, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

Он отметил, что не будет называть конкретную дату поставки Bradley в Украину.

"Тренировки должны начаться по большей части, насколько я понимаю, на следующей неделе в Германии [...] Что касается, опять же, конкретных дат… Вы увидите, как Bradley прибудут на поле боя, когда они прибудут, и позволите Украине подчеркнуть это. Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы, но я не собираюсь вдаваться в конкретные цифры – недель или месяцев", – сказал спикер.

Контекст:

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

10 января Райден заявлял, что поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины могут произойти уже в ближайшие недели.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Германия, Пентагон, военная помощь, война России против Украины, БМП, Пэт Райдер
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