Украинские военные начнут обучение на Bradley на следующей неделе – Пентагон

Он отметил, что не будет называть конкретную дату поставки Bradley в Украину.

"Тренировки должны начаться по большей части, насколько я понимаю, на следующей неделе в Германии [...] Что касается, опять же, конкретных дат… Вы увидите, как Bradley прибудут на поле боя, когда они прибудут, и позволите Украине подчеркнуть это. Мы ожидаем, что это обучение займет недели, а не месяцы, но я не собираюсь вдаваться в конкретные цифры – недель или месяцев", – сказал спикер.

Контекст:

4 января президент США Джо Байден сообщил, что в Штатах обсуждают поставки М2 Bradley Вооруженными силам Украины. 5 января он подтвердил, что такое решение принято, а 6-го Пентагон опубликовал полный перечень военного пакета помощи Украине.

Райдер говорил, что M2 Bradley – "это не танк, но убийца танков".

M2 Bradley – боевая машина пехоты США, названная в честь генерала Омара Брэдли. Как пишет Bloomberg, Bradley может обеспечить значительное увеличение боеспособности наземных войск, потому что это, по сути, легкий танк. Он вооружен 25-мм пушкой и противотанковыми ракетами TOW.

10 января Райден заявлял, что поставки М2 Bradley Вооруженным силам Украины могут произойти уже в ближайшие недели.