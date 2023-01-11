Украина может получить БМП Bradley уже через несколько недель – Пентагон

"Что касается Bradley, мы рассматриваем [вариант в] несколько недель. Так что мы будем продолжать работать так быстро, как только сможем. Но мы не собираемся заранее объявлять, когда именно появятся эти системы. И, конечно, украинцы, я уверен, покажут их, как только они появятся на местах", – сказал он.

Также Райдер прокомментировал поставку ЗРК Patriot. По его словам, их отправят в Украину после того, как украинские военные завершат обучение по их использованию.